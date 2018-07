Bereits nach 16 Minuten beim Zwischenstand von 14:3 war die Partie entschieden. Sieben Minuten später beim 20:6 war der Rückstand schon auf 14 Tore angewachsen, sodass ein Mega-Debakel drohte. Erst danach gelang es den Bremern, deren Trainer Tim Schulenburg schon in den ersten 20 Minuten zwei Auszeiten verbraucht hatte, sich zu stabilisieren.

„Meine Spieler hatten anfangs zu viel Respekt vor einer der besten Jugendmannschaften Deutschlands”, so Schulenburg, der daran erinnert, dass die Hälfte seiner Mannschaft erstmals in der Bundesliga und auf diesem Niveau spielt. Unweit der dänischen Grenze legten die Bremer immerhin eine ordentliche zweite Halbzeit hin. Lichtblick auf Hastedter Seite war Kreisläufer Philip Henke mit sieben Toren. Durch zwei Testspiele gegen höherklassige Senioren-Teams will Schulenburg nun seine Schützlinge (2:8 Punkte) auf das kommende Heimspiel (Fr., 21. Oktober, 20 Uhr) gegen den TSV Burgdorf (6:2 Punkte) und das darauffolgende Auswärtsspiel (Sa., 29. Oktober, 17 Uhr) bei den Füchsen Berlin Reinickendorf (10:0 Punkte) vorbereiten – die nächsten großen Favoriten.

HC Bremen: Jonas Boueke, Lukas Dech; Ole Fietze (3), Oliver Link (1), Klaus Fuhrmann (1), Oliver Link (1), Dustin Pelzl (1), Gabriel Schupp (2/1), Philip Henke (7), Paul Schröder (2), Julius Schöppner (2), Florian Honschopp (1), Joe Hendrik Scheller, Lennart Koppe (1/1), Nils Julian Goepel (2)