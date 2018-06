Dank des dritten Erfolgs in Serie sind die Nightflyer neuer Spitzenreiter. Neben Mick Hasse (15er) und Mahir Krasniqi (15er) zeigten sich auch Christian Düvenhorst (17er) und Tobias Brattumil (180, 105er HiFi) sowie Lars Penzin (180) bestens aufgelegt. „Nightfly scheint in diesem Jahr eine echt gute Mannschaft zu haben. Es würde mich nicht wundern, wenn in dieser Saison noch mehr herausspringt als in der vergangenen Spielzeit“, sagt HBDV-Pressesprecher Sani Jakimovski-Kopevski.

Spannender ging es beim 6:6 zwischen den Yippies und Liganeuling Rasselbande, die mit drei Punkten auf dem vierten Rang liegen, zu. Weiter auf den ersten Zähler wartet Ligaschlusslicht DC Turbine, der daheim mit 5:7 dem Aufsteiger DC Oldenburg unterlag. Mit dem gleichen Ergebnis gewann auch Celtic Walle, bei denen Gerd Hoppmann (107er HiFi) überragte, bereits vor dem letzten Doppel bei Piel-Smeeter. Neben dem spielfreien Titelträger „Die Ratten“ waren auch der DC Bullfrogs und die Agora Löwen nicht im Einsatz, deren Partie auf Freitag, den 21. November, verlegt wurde.