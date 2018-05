Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

De Villota verlässt Krankenhaus

Madrid. Maria de Villota hat 22 Tage nach ihrem schweren Unfall bei einem Formel-1-Test das Krankenhaus in Madrid verlassen. Die 32 Jahre alte Spanierin war vergangenen Freitag aus Cambridge dorthin verlegt worden. In der Nähe der Universitätsstadt hatte sie sich bei dem Unfall am 3. Juli schwere Gesichts- und Kopfverletzungen zugezogen. In einer Pressemitteilung im Namen der Pilotin hieß es gestern: "Der Zustand der Patientin war gut." Daher sei sie Mittwoch entlassen worden. Es gebe keine neurologischen Schäden. Allerdings hatten die Ärzte in England das rechte Auge der Pilotin nicht mehr retten können.