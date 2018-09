Nach ein paar Tagen Abstand zur EM ist sich Joachim Löw sicher: Er will weiter die Nationalelf trainieren. (Arne Dedert, dpa)

Am Dienstag konnte DFB-Chef Reinhard Grindel nach einem Telefonat mit Löw den Verbleib bestätigen. Der „Bundes-Jogi“ glaubt nach dem Halbfinal-Aus bei der Europameisterschaft weiterhin an das Vermögen seines Teams.

„Sie war die jüngste Mannschaft im Turnier, ich sehe nach wie vor großes Potenzial. Ich bin sicher, sie wird uns noch viel Freude bereiten, sodass auch meine Freude weiterhin ungebrochen groß ist, mit diesen Spielern zu arbeiten und sie mit Blick auf die WM 2018 in Russland weiterzuentwickeln“, sagte Löw in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Löws Bekenntnis zu seinem Job, der Nationalelf, dem Verband und seinem gültigen Vertrag bis 2018 ergab sich in einem persönlichen Gespräch mit dem DFB-Präsidenten.

„Mannschaft hat nicht enttäuscht“

Löw hatte bei den deutschen Fans, aber auch bei einigen Beobachtern und Experten für Irritationen gesorgt, als er unmittelbar nach dem K.o. in Marseille gegen die Franzosen seine Zukunft offen gelassen hatte. Damit pflegte er aber im Grunde ein schon bekanntes Ritual. Nach der EM 2012 und auch nach dem Triumph bei der WM 2014 in Brasilien gab es das Ja-Wort auch erst mit deutlicher Verzögerung. Ernsthafte Zweifel am Weitermachen des Bundestrainers mit seinem Stab um Teammanager Oliver Bierhoff gab es aber nicht.

„Ein Turnier bedeutet immer eine Zäsur. Wir alle waren nach dem Halbfinal-Aus natürlich enttäuscht, die Wochen vor und während der EM haben viel Kraft gekostet. Da sind ein paar Tage der Ruhe und des Abstands wichtig“, sagte Löw. Nach einer ersten Turnieranalyse stehe für ihn fest: „Trotz unserer Enttäuschung hat die Mannschaft nicht enttäuscht.“ Bei allen fünf Turnieren als Chef hat Löw mit der DFB-Auswahl immer mindestens das Halbfinale erreicht.

Für Verbandschef Grindel war es eine Frage des Respekts, Löw „nach einem so intensiven Turnier“ ein paar Tage Zeit zu gewähren, um mit etwas Abstand die Ereignisse analysieren zu können. „Wir hatten aber nie einen Zweifel daran, dass er seinen Weg entschlossen fortsetzen möchte und die Titelverteidigung bei der WM 2018 als großes, gemeinsames Ziel anstrebt“, sagte der 54-Jährige.

Grindel hatte im Turnierverlauf mehrfach geäußert, sogar über 2018 hinaus mit Löw weiter zusammenarbeiten zu wollen. Löw ist seit 2006 Cheftrainer der Nationalelf. Seit 2004 arbeitet er für den DFB, zunächst als Assistent des damaligen Bundestrainers Jürgen Klinsmann. Nur die Weltmeistertrainer Sepp Herberger und Helmut Schön haben das Team in mehr Länderspielen betreut als Joachim Löw.