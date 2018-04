"Es überhaupt ins Finale geschafft zu haben, ist schon ein großer Erfolg für uns. Das hat aus Bremen zuletzt Bremen-Nord 2006 geschafft", sagte Jens Pursche. Um sich für das Finale zu qualifizieren, treten die Fechter während der Saison bei verschiedenen Turnieren an. Nur wer gewinnt, kommt weiter. Die Damenteams und auch das Herren-Degen-Team von 1860 schieden vorzeitig aus.

Nach München werden jeweils die besten acht Teams in jeder Disziplin eingeladen. Das erste Gefecht verloren die 1860er gegen ein Team aus Herne. "Also konnten wird nur noch um die Plätze fünf bis acht kämpfen", so Jens Pursche. Doch auch gegen Mainz stand eine Niederlage zu Buche, wodurch nur noch der siebte oder achte Platz möglich war. Das Gefecht gegen Nürnberg ging ebenfalls verloren, Bremen 1860 wurde somit Achter. Von Enttäuschung war bei den drei Herren trotzdem keine Spur. "Letzten Endes heißt das ja, dass wir die Achtbesten in Deutschland sind - und damit können wir gut leben", sagte Jens Pursche.