Hastedter TSV bezwingt SG Findorff im Kreisoberliga-Derby 35:27

Derbysieg bringt Platz zwei

Olaf Kowalzik

Hastedt. Lange hatte der Hastedter TSV in der Handball-Kreisoberliga der Männer am zweiten Tabellenplatz gerüttelt, am 18. Spieltag ist die Bastion endlich gefallen. Der Aufsteiger behauptete sich im Lokalderby gegen die SG Findorff mit einem sicheren 35:27 (19:15)-Heimsieg und schob sich zum ersten Mal in dieser Saison auf den zweiten Rang vor. Trotz der stolzen Serie von neun ungeschlagenen Spielen in Folge war der Hastedter Interimstrainer Ulrich Kasch mit einem mulmigen Gefühl in die Begegnung gestartet. Schließlich weisen die Findorfer "Füchse", so der Beiname der Gäste, eine knackige Abwehr auf, die – gemessen an den Gegentoren – zu den besten der Liga gehört.