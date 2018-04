Nachdem der reguläre sechste Spieltag in allen Minigolf-Ligen wegen Dauerregens sprichwörtlich ins Wasser gefallen war, wurde bei der Neuansetzung auf die persönlichen Terminpläne der Spieler keine Rücksicht genommen. So fehlten dem BGC Bremen gleich drei Leistungsträger. Trotz vollem Einsatz der Stammspieler und großem Kampf der Ersatzspieler konnte der BGC Bremen aber nur den letzten Platz unter den fünf angetretenen Mannschaften für sich verbuchen. Die Heimmannschaft vom MGC Bremen-Nord ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, diesen Turniertag für sich entscheiden zu wollen. Mit einer beeindruckenden Schlagzahl von 550 (24 Runden à 18 Bahnen) siegten sie mit einem Vorsprung von 51 Schlag auf den zweiten BGC Bad-Nenndorf (601 Schlag). Dritter wurde knapp der BGC Diepholz (602), dem der BGC Bremen (622) zumindest in der ersten der vier Runden noch die Stirn bieten konnte. Mit dem vierten Platz mussten sich die Sportler aus Cuxhaven (608) zufrieden geben.

Als beste Einzelspieler der Saison gingen Medaillen an Nico Sebastian Föllmer (MGC Bremen-Nord – Gold), Ralf Steinhausen (BGC Bremen – Silber), Tim Krichel (MGC Bremen-Nord – Bronze).

BGC Bremen: Ralf Steinhausen 88 Schlag (20, 24, 24, 20), Holger Jorek 95 (24, 27, 21, 23), Fred Doll 98 (24, 29, 21, 24), Karsten Käckenmester 101 (24, 28, 25,24), Thomas Warnkens 112 (26, 28, 31, 27), Joachim Viohl128 (28, 29, 26, 35).

Weitere Informationen auch auf www.bgc-bremen.de.