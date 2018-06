„Er hat eine schwierige Zeit mit mehreren Verletzungen gehabt“, sagte der Mittelfeldspieler. „Aber er kann uns mit seinem Torriecher auf jeden Fall helfen.“ Er hoffe, dass Pizarro diese Woche komplett mittrainieren und sich dadurch weiter in Form bringen könne. Pizarro hat in seinen bisherigen zehn Einsätzen in der laufenden Saison kein Tor erzielt.