Kira Vagt vom WSV Hemelingen. (Fr)

Stellvertretend für frühere Bremer Erfolge sind unter anderem Hannes Pegel, Jugend-Vize-Europameister mit Arne Wenzel 2004. Heute verstärkt Pegel erfolgreich das Gosche-Team in der F 18-Renn-Klasse. In diesen Jahren haben Sven Vagt, heute erfolgreicher J-80 Segler und Jan Seekamp, mittlerweile Trophäensammler auch in anderen Bootsklassen, nationale Meisterschaften im Piraten gewonnen. Aktuell ist Kira Vagt vom Wassersportverein Hemelingen in der Jahresrangliste auf Rang 16 platziert. In der gerade frischen Saison 2013 hat sie mit ihrem Vorschoter Lukas Brüning beim Dümmer-Leineweberpokal in einem starken Feld Platz 14 belegt, das lässt für die anstehenden Regatten sicherlich noch Luft nach oben, waren die beiden im letzten Jahr doch ganz vorne dabei. Allein der WVH stellt zum Beispiel neben anderen Klassen für seine Jugendarbeit fünf Piratenjollen zur Verfügung. Auch in anderen Vereinen wie dem Oberwesersegelverein und die SKWB/SVW wird auf den Piraten gesetzt.

Auf Landesebene bisher unerreicht, hat Uwe Wenzel – heute gefragter Wettfahrtleiter und erfolgreich auf den Seebahnen – mit Ehefrau Brigitte mehrmals die Bremer Piraten-Meisterschaft gewonnen. Er ließ seinen ehemaligen Neubau mit weißen Sitzpolstern ausrüsten. Aus der Zeit stammt auch der Neubau von Dirk Georgus mit edelst verleimten Teakstabdeck – ein echter Blickfang.

Im Deutschen Segler-Verband war die Jolle zunächst in den 1950er Jahren bundesweit einzige Jugendklasse. Gebaut in Vollholz, mit Schwert und Ruderblatt aus Eisen, unter anderem mit Fockwinde und Werkzeugschublade, stand den Jugendlichen ein kompaktes Knickspantboot beim Wettsegeln mit baugleichen Eigenschaften zur Verfügung. Der Pirat ist in seinen Grundrisszeichnungen auch nach 75 Jahren komplett in seinen Linien geblieben. Die einfache, kostengünstige Bauweise rief viele Eigenbauer auf den Plan, einzelne Schiffe wurden aus Stahlbech gefertigt. Andererseits hat, stellvertretend für einige andere Werften, Abeking & Rasmussen bis Mitte der 60er allein über 500 Einheiten eines nach heutigen Gesichtspunkten eher langweilig wirkenden Bootes abgeliefert.

Die "V-Form, sein Knickspant eben, macht den Pirat so besonders, und hebt sich dadurch deutlich von den modernen Rennklassen ab. Gesegelt wird seit langem mit feinst verstellbarem Ausreitgurt. Er ist als steifes Schiff zu verstehen, bei Gleitphasen liegt er ruhig, gradlinig auf dem Wasser. Er kommt eher gemütlich daher, auf Regattafeldern untereinander allerdings ist er taktisch etwas für feinfühlig Ambitionierte. Materialschlachten wie in einigen anderen Bootsklassen sind nicht notwendig. Seine Robustheit begründen seinen hohen Stellenwert. Ältere Boote sind daher nach wie vor konkurrenzfähig. Seit einigen Jahren vereinfacht ein Kombi-Slip-Trailer das Zu-Wasser-Bringen, eine Ruderanlage in Leichtbauweise, vereinfachter Masttrimm sowie Trimmprotokolle stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die äußerst aktive Klassenvereinigung (KV) mit über 650 Mitgliedern und Vereinen, verfügt über Jugendsprecher und Revierobleute. Seglerische Weiterbildung in Theorie und Praxis wird in Jugendtrainingslagern vermittelt. Die KV ist beim Deutschen Segler-Verband gelistet und erfüllt den Status einer eigenständigen Jugendklasse. Deutsche Meisterschaften für Junioren und Senioren finden jährlich statt, alle zwei Jahre werden entsprechende Europameisterschaften ausgetragen. In getrennter Wertung gibt es Jahresranglisten. Aktivitäten und Verbindungen bestehen zu europäischen Nachbarn und reichen nach Chile an das andere Ende der Welt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.75-jahre-pirat.de.