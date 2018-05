Der Trainer von Werder Bremens Zweitliga-Handballerinnen hatte erst vor wenigen Tagen seinen Abschied zum Saisonende angekündigt und ausgerechnet im ersten Spiel nach dieser Entscheidung schaffte seine Spielerinnen den ersten Auswärtssieg dieser Saison. Sogar besser noch: Es war der erste Auswärtssieg nach fast einem Jahr.

„Hätte ich das gewusst, hätte ich mich schon eher entschieden“, stimmte der Coach nach dem 28:26 (13:13)-Erfolg gegen die FSG Mainz 05/Budenheim humorvoll mit ein. Für den weiterhin Tabellenvorletzten waren es wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Grün-Weißen haben nun wieder Tuchfühlung zum rettenden Ufer und Selbstvertrauen getankt vor dem Heimspiel am kommenden Wochenende gegen Liga-Schlusslicht Herrenberg (Sonnabend, 19.30 Uhr, in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle).

Die Partie gegen Mainz schien in der Schlussviertelstunde allerdings erst einmal in die falsche Richtung zu laufen. Denn nachdem Werder 13 Minuten vor Spielende noch mit 23:21 vorne gelegen hatte, drehten die Gastgeberinnen durch eine 5:1-Tore-Serie binnen sieben Minuten das Ergebnis in ein 26:24. Wie schon mehrfach in dieser Saison schien ein Blackout in den entscheidenden Spielmomenten den Bremerinnen den Sieg zu kosten. Doch dieses Mal behielten sie kühle Köpfe. Mit ausschlaggebend war auch die Trainerorder an den eigenen Rückraum, es häufiger über Eins-gegen-Eins-Situationen als aus der zweiten Reihe zu versuchen. Das kam vor allem auch einer zweikampfstarken Spielerin wie Jennifer Börsen entgegen. Sie hatte schon Ende der ersten Halbzeit Verantwortung übernommen, als Werder nach einer 8:4-Führung (17.) mit 9:10 (25.) in Rückstand geraten war. Drei Börsen-Treffer bis zur Pause brachten Werder wieder auf Kurs. Und so war es kein Zufall, dass ausgerechnet die beste Werder-Schützin der vergangenen Saison mit dem Anschlusstreffer zum 25:26 ein Zeichen setzte. Und als Katrin Friedrich der Ausgleich und Rabea Neßlage per Siebenmeter sogar die 27:26-Führung gelang, die Mainzerinnen hingegen zwei Zeitstrafen kassierten, war der Weg frei. Den umjubelten Schlusspunkt setzte dann erneut Jenny Börsen.

Eine unschöne Randerscheinung des ersten Auswärtssiegs spielte sich nach der Partie allerdings noch auf dem Parkplatz vor der Halle ab. Offensichtliche Ultra-Fans aus der Mainzer Fußballszene randalierten am Werder-Bus und attackierten sogar den Busfahrer. Dieser überstand es glücklicherweise schadlos, und schnell herbeigeeilte Polizisten konnten drei Personen festnehmen.

Werder: Meike Anschütz, Alexandra Meyer; Merle Heidergott (6), Rafhaela Priolli, Katrin Friedrich (6), Lena Janssens (1), Lotta Heinrich, Rabea Neßlage (3/3), Nele Osterthun, Jennifer Börsen (6), Birthe Barger (2), Marilena Niemann (4), Alina Otto.