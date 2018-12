Eine leere Wand: So wird die Dortmunder Südtribüne, auf der normalerweise 25 000 Menschen stehen, am Sonnabend während des Spiels gegen Wolfsburg aussehen.

Bei der Premiere der von der DFB-Kulturstiftung ausgerichteten Veranstaltungsreihe „Spielkultur“ traf Tuchel auf Hans Ulrich Gumbrecht. Der deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftler, Inhaber des Lehrstuhls Komparatistik an der Stanford University in Kalifornien, parlierte mit Tuchel in entspannter Atmosphäre über die Ästhetik des Spiels und über andere unverfängliche Themen.

Ausführungen über solche Dinge gehen dem 43-Jährigen derzeit wesentlich leichter über die Lippen als solche über den Ist-Zustand seiner Mannschaft und seines Arbeitgebers. Borussia Dortmund befindet sich nämlich in einer vertrackten Situation. Die Gemengelage birgt jede Menge Sprengstoff, weil sich der Verein nicht nur sportlich in unruhigem Fahrwasser bewegt, sondern weil ihn vor allem die Geschehnisse rund um seine Fans erschüttern. Am Montag gab der BVB bekannt, die vom DFB-Kontrollausschuss geforderte Strafe von 100 000 Euro und der Komplettsperrung der Südtribüne für das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Sonnabend zu akzeptieren. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte bereits vor Tagen mitgeteilt, in ihm wachse eine Tendenz. Was die Vermutung nahelegte, der Klub werde die Strafe ohne Veto annehmen.

„Es ist uns elementar wichtig, noch einmal deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass wir insbesondere die Geschehnisse rund um das Spiel gegen Rasenballsport Leipzig in keinster Weise relativieren wollen“, formulierte man in einer Presseerklärung, in der der Klub allerdings auch darlegte, er fühle sich zu hart bestraft. Die Zustimmung zum Strafantrag basiere „auch auf unserer Überzeugung, dass es in der emotional noch immer aufgeladenen Atmosphäre derzeit weder möglich noch sinnvoll erscheint, eine inhaltliche Debatte über ein im juristischen Sinne angemessenes, erforderliches, verhältnismäßiges oder weitsichtiges Strafmaß zu führen.“ Der Verein sehe „die Gefahr, dass die Ablehnung des Strafantrages oder von Teilen seiner Inhalte als mangelnde Einsicht des Klubs in das krasse Fehlverhalten von Teilen der Fans fehlinterpretiert werden könnte. Dieser Eindruck wäre fatal!“

Die Entscheidungsträger vertreten die Meinung, „dass wir eine Kollektivstrafe gegen 25 000 Zuschauer, von denen eine überwältigende Mehrheit weder ein Tat- noch ein Schuldvorwurf zu machen ist, für unverhältnismäßig halten“. Watzke hat im internen Kreis verlautbaren lassen, er halte das, was der BVB derzeit erlebe, für die schwerste Krise seines Vereins, seit die Borussia vor mehr als zehn Jahren seine Fast-Insolvenz erlebte und erst in letzter Sekunde vor dem Gang zum Konkursrichter bewahrt wurde.

Im Vergleich zu solchen Verwerfungen nehmen sich die sportlichen Probleme geradezu niedlich aus. Am Montag flog der BVB-Tross nach Portugal, wo an diesem Dienstag das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Benfica Lissabon auf der Agenda steht. Tuchel spricht bei dieser Partie von einem „Scheinwerferspiel“. Das Flutlicht wird angeschaltet sein, das Stadion heißt sogar Estádio da Luz, was ins Deutsche mit Stadion des Lichts übersetzt wird. Tuchel meint eine Partie, bei der seine Mannschaft bereit ist, die Aufgabe mit entsprechender Konzentration und Hingabe anzugehen. Beispiele sind in dieser Spielzeit die beiden Unentschieden gegen Real Madrid und die mit großer Leidenschaft erstrittenen 1:0-Siege gegen den FC Bayern München und RB Leipzig.

Im Gegensatz dazu tun sich die Dortmunder im Ligaalltag, wenn die Scheinwerfer weit weniger hell leuchten, weitaus schwerer, was die Vermutung nahelegt, diese Mannschaft habe ein Mentalitätsproblem. „Wir sind nicht nur das, was wir gegen Leipzig oder Bayern zeigen, sondern auch das, was wir gegen Darmstadt zeigen“, betonte Tuchel nach der in jeder Hinsicht schlimmen Vorstellung in Darmstadt.

Tuchel fühlt sich in seiner Meinung bestätigt, seine junge Mannschaft sei nicht gefestigt genug, die hohen Vorgaben zu erfüllen, die ihr von Watzke und Sportdirektor Michael Zorc auferlegt werden: „Es wäre hilfreich, wenn das mal durchsickern würde. Ich dachte, das ist intern schon angekommen.“ Auch auf diesem Feld scheint es in Dortmund Klärungsbedarf zu geben. Aber in Lissabon ist ja wieder Scheinwerfer in der Champions League. Was die Vermutung nahelegt, dass die Dortmunder ihr Talent mal wieder leuchten lassen.