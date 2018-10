Philipp Kohlschreiber im Viertelfinale

Die letzte deutsche Hoffnung

Hamburg. Philipp Kohlschreiber hat sich beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum ins Viertelfinale gekämpft. Die Nummer 22 der Tenniswelt musste am Mittwoch beim 4:6, 6:1, 6:2-Erfolg über Nicolas Kicker aus Argentinien wie schon in Runde eins über drei Sätze gehen.