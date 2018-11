Für die Nordhornerin Grönefeld war es der elfte Doppeltitel auf der WTA-Tour, für Görges der zweite. Die 21-Jährige aus Bad Oldesloe hatte Ende Juli im österreichischen Bad Gastein ihren ersten Turniersieg im Einzel gefeiert. «Wir freuen uns sehr über diesen Titel», sagte Grönefeld. Die ehemalige Nummer 14 der Welt kündigte an, dass sie gemeinsam mit Görges auch bei den US Open im Doppel antreten werde. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August in New York. (dpa)