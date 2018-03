Nach Wechsel zu PSG

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Draxler wehrt sich gegen Kritik

dpa

Paris. Nationalspieler Julian Draxler hat die in den vergangenen Monaten geäußerte Kritik an seiner Einstellung zurückgewiesen. Die öffentliche Debatte um seine Person bezeichnete der 23-Jährige in einem Interview als „aberwitzige Diskussion, die ich in einigen Punkten als sehr enttäuschend und unanständig empfand“.