Als Dritter nach der Abfahrt rutschte er im Slalom zurück und hatte am Ende 1,20 Sekunden Rückstand auf Überraschungsweltmeister Luca Aerni. Der Schweizer war am Montag nach dem ersten Teil des Wettbewerbs 30. gewesen, war im Slalom aber besser als alle Konkurrenten und hatte am Ende 0,01 Sekunden Vorsprung auf Titelverteidiger Marcel Hirscher aus Österreich.