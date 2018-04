1860-Präsident Peter Scheuer zeichnete Gertrude Ehlers aus. Die 97-Jährige ist seit 90 Jahren Vereinsmitglied. (Fr)

Die Veranstaltung dauerte aufgrund der zahlreichen Auszeichnungen trotz straffer Organisation fast vier Stunden. Den Anfang machte Bremens größte Basketballabteilung. Bremen 1860 sicherte sich folgende drei Titel: Bremer Meister (U14m), Bezirksligameister (U18m) und Oberligameister (Damen). Die Trainer Eren Düdükcü, Horst Fischer-Sakautzky sowie Spielerin Kim Dauber, stellvertretend für ihren Ehemann und Trainer Jonathan Dauber, nahmen die Ehrung gemeinsam mit ihren Spielern entgegen.

Dann wurde es eng auf der Bühne, denn die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik wurde ausgezeichnet. Insgesamt 53 sportliche Erfolge verzeichnete die Abteilung, darunter auch Aleksandra Zapekinas Auszeichnung zu Bremens Sportlerin des Jahres. Diverse erste und zweite Plätze bei verschiedenen hart umkämpften Wettbewerben in Einzel- und Wettkampfklassen wie dem Deutschland-Cup, der Meisterklasse und zahlreichen Landesmeisterschaften standen im Jahr 2012 zu Buche. Mit Stolz konnte das zehnköpfige Trainerteam, unter anderem mit Larissa und Gisela Drygala sowie Birgit Passern und Lilian Wehner, auf die Leistungen ihrer Schützlinge blicken. Präsident Peter Scheuer lobte die Abteilung als Aushängeschild des Vereins.

Elf Jahre nach dem Wiederaufbau der Abteilung war zum ersten Mal die Rugby-Abteilung des Vereins eingeladen. Zu feiern gab es den Aufstieg in die 2. Bundesliga unter Abteilungsleiter Sebastian Stern und Trainer John McLaughlin. Co-Trainer und Spieler Jason Edwards, der seit wenigen Wochen wieder in seiner Heimat Wales lebt, wurde extra für die Verleihung eingeflogen. Für das Flugticket legte die Mannschaft um Kapitän Achim Hensen zusammen. Edwards wurde für seinen Einsatz gesondert geehrt. So unterbrach der Waliser mehrmals Urlaube, um an den Partien von Bremen 1860 teilzunehmen.

Beim Volleyball gab es drei Landesmeisterschaften (U12m, U12w und U13w) und eine Meisterschaft (U14m) in den Jugendklassen zu feiern. Die weiblichen U12 und U13 verteidigten erfolgreich die Landesmeisterschaft und wollen in den kommenden Jahren bei der Deutschen Meisterschaft angreifen, verrieten die verantwortlichen Trainer Jan Großkopf, Arne Truhart-Tschorn und Thorsten Linné.

Als Nele Lemke aufgerufen wurde, um ihre Urkunde zu erhalten, wurde sie plötzlich von drei jungen Herren aus dem Publikum angegriffen – eine Showeinlage der Taekwondo-Abteilung, die drei Landesmeister Louise Struck (U18w), Renate Hadank (ab 45w) und Johann Weise (18-30m) im Einzel feiern konnte. Neben drei weiteren Landesmeister-Titeln im Paarlauf und Synchron feierte die Abteilung von Wolfang Albers auch den ersten Platz bei den Norddeutschen Meisterschaften von Susanne Albers in der Kategorie ab 45 Jahren. Weitere Showeinlagen steuerten die Gym & Dance-Tänzerinnen, die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik und der Zauberer Clemens bei.

In der Abteilung Turnen wurde Renate Recknagel für zwei erste Plätze beim Niedersächsischen Landesturnfest und bei der Bremer Landesmeisterschaft ausgezeichnet. Die ebenfalls als Vorbild für turnerische Betätigung im Alter geltende Roswitha Wahl errang bei diesen Veranstaltungen die Plätze drei und zwei. In der Sparte Rollsport wurde Karen Krähe ausgezeichnet. Der Jungspund, trainiert von Marina Bortin, siegte bei den Eiskunstlauf-Meisterschaften in der Kategorie Neulinge.

Präsident Peter Scheuer zeichnete zudem 15 Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft aus. Allen voran Gertrude Ehlers. Die 97-Jährige ist seit 90 Jahren im Verein und spielt immer noch einmal die Woche aktiv Prellball. Alle Gäste standen auf und beklatschten die Jubilarin, die sichtlich gerührt war. Toni Schwarmann, 65 Jahre im Verein, Helmut Schäfer, 60 Jahre bei 1860 und Emmarie von Bothmer, die seit 50 Jahren dabei ist, wurden ebenfalls geehrt. Voll wurde die Bühne wieder, als die Sportler mit einer 25-jährigen Mitgliedschaft geehrt wurden. 25 Personen sind im Jahr 1987 in den Verein eingetreten, elf davon waren anwesend. Gabriele Hemken-Ostwald, Jahrgang 1985, war dabei das jüngste Vereinsmitglied, das für ihre langjährige Vereinstreue geehrt wurde.