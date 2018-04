Ihr Trainer Mirko Votava nahm daraufhin seinen Hut und wurde am Mittwoch durch Marco Grote ersetzt. Am Sonntag, wenige Tage nach der ersten gemeinsamen Einheit, feierte der neue Mann auf der Bank seinen Einstand – mit einem 7:2-Erfolg über den Hamburger SV.

Keine Frage: In die Freude über die so wichtigen Punkte mischte sich auch eine gewisse Ratlosigkeit bei den Bremern. Deshalb tat sich auch Marco Grote schwer, den Erfolg zu erklären. Für ihn waren aber zwei Dinge von wesentlicher Bedeutung: „Die Jungs waren in der Pflicht, und wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt.“ Den Kickern schien bewusst zu sein, dass sie ihr Potential in den vergangenen Monaten nicht immer abgerufen und damit die Arbeit von Mirko Votava erschwert hatten. Im Nordderby war die U 19 allerdings voll da, und natürlich half den Bremern auch der frühe Strafstoß-Treffer durch Melvin Krol. „Das war ein guter Auftakt für uns, aber auch nicht mehr“, sagte Grote.

Tore: 1:0 Krol (2., FE), 2:0 Hoppe (31.), 2:1 Köhn (36.), 3:1 Horn (40.), 4:1 Krol (48.), 4:2 Bondar (69.), 5:2 Hahn (71.), 6:2 Young (73.), 7:2 Horn (81.).