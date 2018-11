Zufrieden war man mit diesem Ergebnis auf Bremer Seite, da die Grün-Weißen ein richtig gutes Spiel gemacht hatten. Was auf der anderen Seite bedeutete: Es hätte mehr sein können, eigentlich sogar müssen.

"Ich habe viel Positives gesehen, aber natürlich ist das auch bitter", meinte Werder-Coach Victor Skripnik. Er hatte sein Team dominanter erlebt, und ein Plus an Torchancen hatte Werder auch verzeichnet. Den guten Auftritt nahm Skripnik denn auch zum Anlass, an das überraschende 3:3-Unentschieden gegen Erfurt in der Vorwoche zu erinnern. Die beiden dort verlorenen Zähler fehlten ihm mehr. "Im Jugendfußball ist es aber offensichtlich ganz schwer ein Niveau zu halten", so der Trainer. (sfy)