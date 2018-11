Im Dreikampf um die zwei Torhüter-Plätze im deutschen Handball-Team für Olympia droht dem Klasse-Keeper Heinevetter von den Füchsen Berlin wie bei der EM das Aus. Doch ganz sicher darf sich vor der Entscheidung von Bundestrainer Dagur Sigurðsson an diesem Donnerstag keiner sein. „Natürlich möchte jeder bei diesem besonderen Event dabei sein. Ich denke, es ist für jeden eine persönliche Enttäuschung, wenn man es nicht schafft. Ich hoffe natürlich, zu Olympia zu fahren“, sagte Wolff vor dem Länderspiel an diesem Mittwoch in Stuttgart gegen Tunesien.

Während es für den Shootingstar, der beim Gewinn der Europameisterschaft mit sensationellen Paraden in den Blickpunkt rückte, in der abgelaufenen Saison nur bergauf ging, war Heinevetter von seiner EM-Ausbootung überrascht worden. Entsprechend nüchtern sieht er seine Situation jetzt. „Ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt, denke nur von Training zu Training. Es bringt nichts, zu weit nach vorne zu schauen. Olympia ist noch zu weit weg“, erklärte der 31-Jährige beim Trainingslehrgang in Stuttgart. Dann packte der Torhüter seine Schuhe ein und schlürfte aus der Halle. Still und ruhig, mit gesenktem Blick. Ganz anders, als er sonst auf dem Parkett auftritt.

Etwas forscher formulierte da schon Lichtlein seinen Wunsch. „Ich habe ja schon diverse Olympia-Nominierungen mitgemacht, irgendwann will man da auch hin. Es ist das Größte, mein großes Ziel. Ich möchte da unbedingt hin. Den Traum will ich mir erfüllen“, sagte der 35-Jährige. 2008 in Peking und 2012 in London war er als Nummer drei jeweils außen vor.

Für Lichtlein spricht die absolute Teamfähigkeit. Bei der EM eigentlich als Nummer eins gesetzt, unterstützte er Wolff nach dessen Beförderung zum Stammkeeper und der eigenen Degradierung bedingungslos. „Ich bin Teamplayer, werde mich auch nicht ändern. Man hat ja im Januar gesehen, was ein Team erreichen kann“, sagte der erfahrene Spieler.

An Wolff wird der Bundestrainer aufgrund dessen Leistungen nur schwer vorbeikommen. Doch für wen entscheidet sich Sigurðsson noch? Wird er Lichtlein endlich den Traum von einer Olympia-Teilnahme erfüllen oder Heinevetter einen Bonus einräumen? Noch lässt sich der Isländer nicht in die Karten schauen, verriet nur so viel: Es wird verdammt schwer.

Im Training hängen sich alle rein, helfen sich gegenseitig. „Man kann sowieso nichts machen, wenn der Trainer anders entscheidet. Deswegen gibt man alles, dass man sich am Ende nichts vorwerfen kann. Das ist das Wichtige“, sagte Lichtlein.

Wolff, der auch neben dem Parkett wie ein Fels in der Brandung wirkt, ist sich selbst noch nicht sicher. „Das sind zwei sehr starke Torhüter. Deshalb kann man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich gebe 110 Prozent“, erklärte der zum THW Kiel gewechselte 25-Jährige. „Dann muss Dagur entscheiden, ob das gegenüber den anderen beiden reicht oder nicht“, sagte Wolff.

Schwere Aufgabe für den Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson ist kein Mann der großen Worte und Gesten. Und so ist die Ungewissheit der deutschen Handballspieler zwei Tage vor der Nominierung für Olympia entsprechend groß. Denn keiner der Spieler weiß, ob er mit im Flieger sitzen wird. „Es ist alles offen. Ich werde sehen, wer am besten passt, wer am besten in Form ist und hoffentlich die richtige Entscheidung treffen“, sagte der Bundestrainer. Alle gesunden 20 Spieler haben die Möglichkeit, Sigurdsson von sich zu überzeugen. Vorzüge für die Europameister wird es laut Coach keine geben. Bereits am 14. Juli muss der Deutsche Handball-Bund (DHB) den 14er-Kader und einen Ersatzmann nominieren. Sigurdsson betonte, die Teamzusammenstellung werde schwer. „Alle Spieler, die hier sind, haben es verdient, mitzufliegen“, so der Isländer. Hinweise will er sich an diesem Mittwoch (18.35 Uhr/ZDF) im Länderspiel gegen Tunesien holen. Bis auf Steffen Fäth, der noch an den Nachwirkungen eines Mittelhandbruchs laboriert, sind alle fit. Beim DHB gibt es laut Sigurdsson Überlegungen, sogar 15 oder 16 Spieler mit nach Rio zu nehmen.

