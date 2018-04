Kerber und Lisicki nehmen heute im Doppel Kurs auf eine Medaille

Erster Aufschlag

Wk

London. Angelique Kerber geht als Mitfavoritin ins olympische Tennis-Turnier, das heute auf der traditionsreichen Anlage im All England Lawn Tennis Club beginnt. "Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein", sagte Kerber. Vor drei Wochen stürmte sie beim Grand-Slam-Spektakel auf dem heiligen Rasen bis ins Halbfinale, unter den fünf Ringen soll es noch mindestens einen Schritt weitergehen. "Wenn es einen Belag gibt, der ihrem Spiel entgegenkommt, dann ist es Rasen", sagte Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner. Nicht nur sie hofft, dass Kerber an der Church Road eine Medaille holt. Die letzte deutsche Tennisspielerin, die bei Olympia Edelmetall gewann, war Steffi Graf. 1992 errang die Gräfin in Barcelona Silber, vier Jahre zuvor wurde sie in Seoul Olympiasiegerin. Da Graf in jenem Jahr auch die vier wichtigsten Turniere auf der Tour gewann, glückte ihr 1988 der bis heute unerreichte sogenannte Golden Slam.