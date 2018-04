Nach zwei Siegen in der Vorwoche wollten die Lacrosse-Herren des ATS Buntentor am 6. Spieltag der 2.Bundesliga daheim nachlegen. Dies gelang den Likkedeelern allerdings nur teilweise: Mit 2:7 (1:3) gingen die Neustädter gegen den MTV Grone Göttingen unter, schlugen die SG Lübeck/Rostock jedoch mit 9:7 (5:1). „Die Niederlage in der ersten Partie war schon bitter. Aber im Spiel danach konnten wir die verdiente Führung über die Zeit retten“, sagte Verteidiger Tim Frerich.

Dabei erspielten sich die Hausherren nach dem ersten Treffer durch Felix Mrogenda zahlreiche weitere Möglichkeiten – doch Gästekeeper Andreas Bergmann verhinderte weitere Likkedeeler-Tore. Mit einem 1:3-Rückstand ging es für die Mannschaft von Coach Andrei Dinescu in die Halbzeitpause. Der dritte Abschnitt brachte schließlich die Vorentscheidung: Nach einer doppelten Überzahl ohne eigenen Treffer kassierten die Likkedeeler mit zwei Mann weniger das Gegentor zum 1:4 – und brachen daraufhin ein. Drei weitere Göttinger Treffer folgten. Jan Derk Groenevelds erfolgreicher Abschluss zum 2:7 diente somit nur noch der Ergebniskosmetik. „Nachdem die Partie entschieden war, wollten wir uns mit Anstand verabschieden. Dies ist uns gelungen“, sagte Frerich.

Likkedeeler: Kück; Anthes, Black, Bock, Böttjer, Dajka, Frerich, Groeneveld (1 Tor), Gwinner, Krüger, Küster, Langer, Meß, Mrogenda (1), Mohr, Smith, Sonntag, Thedens und Thönes.

In der zweiten Partie des Tages gegen die Spielgemeinschaft aus Rostock und Lübeck wollte der Gastgeber den ersten Heimsieg der Saison unter Dach und Fach stellen. Schon nach zwei Zeigerumdrehungen gelang Albert Mohr nach Vorlage von Pascal Gwinner der Führungstreffer. Dank zweier weiterer Tore von Groeneveld und Jan-Claas Dajka stand es bereits nach dem ersten Spielabschnitt 3:0. Und nach Wiederanpfiff trug sich auch Jasper Küster in die Torschützenliste ein. Ebenso wie erneut Groeneveld und Dajka, die somit jeweils einen Doppelpack schnürten.

Dass Goalgetter Groeneveld einen Sahnetag erwischte, stellte er auch im dritten Viertel unter Beweis, in dem er zwei weitere Male einnetzte. Doch erneut mussten die Likkedeeler aufgrund mehrerer Zeitstrafen in Unterzahl agieren. Und die Gäste nutzten dies gnadenlos aus: fünf Minuten vor dem Abpfiff schmolz der Vorsprung der Bremer auf nur noch zwei Tore. Aber die Gastgeber überstanden die weiteren Unterzahlsituationen und hielten den Ball lange in den eigenen Reihen, sodass die Likkedeeler die Führung über die Zeit brachten. „Unser Gegner hatte sein Überzahlspiel gut einstudiert. Daher wurde es nochmal spannend“, sagte Frerich, der doch noch den dritten Saisonerfolg bejubeln durfte.

Likkedeeler: Kück; Anthes, Black, Bock, Böttjer, Dajka (2 Tore), Frerich, Groeneveld (4), Gwinner, Krüger, Küster (2), Langer, Meß, Mrogenda, Mohr (1), Smith, Sonntag, Thedens und Thönes.