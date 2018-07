Kiel. Am Ende wurde doch nichts aus dem Punktgewinn beim Tabellenführer der Regionalliga Nord. In letzter Sekunde hat der FC Oberneuland gestern Abend das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel mit 2:3 (2:1) verloren – durch einen Foulelfmeter. Das war bitter. Vor allem deshalb, da die Bremer Fußballer in Kiel nicht nur einen, sondern sogar drei Punkte verloren.

"Wir sind mit breiter Brust angetreten und haben eigentlich alles richtig gemacht", fasste Kadir Pakkan die 90 spannenden Minuten zusammen. Doch wenn der FCO wirklich alles richtig gemacht hätte, dann wäre die Partie bereits vor der turbulenten Schlussphase zu seinen Gunsten entschieden gewesen. Denn was die Niederlage wirklich ärgerlich machte, waren die vergebenen Chancen der Bremer. Der Gastgeber hatte stark begonnen und durch den 14-Meter-Schuss von Marcel Schied zum 1:0 eine frühe Duftmarke gesetzt. Doch spätestens zur Mitte der ersten Halbzeit hatte sich der Gast aus Bremen warm gelaufen: Der Doppelschlag durch durch Ayiks 18-Meter-Schuss und das Kontertor von Nils Laabs brachte Holstein Kiel jedenfalls einigermaßen durcheinander.

Während der Gastgeber sich in den folgenden Minuten über die Klasse seines Gegners wunderte, besaß dieser die Chancen zur Vorentscheidung. Vor allem Onur Ayik, der gegen Kiels Schlussmann Morten Jensen eigentlich vieles richtig machte, den Ball dann aber knapp neben das Tor setzte (64.). Pech für die Bremer, dass ihr Stürmer den Torerfolg verpasste; doppeltes Pech, dass Marcel Schied nur fünf Minuten später aus kurzer Distanz zum 2:2 traf. Ein Tor der Gastgeber hatte sich nämlich nicht angedeutet, ihr Torjäger nutzte die erste Chance der zweiten Halbzeit. Doch es sollte noch schlimmer kommen: Nach Einwurf ging Youness Buduar recht ungestüm gegen Casper Johansen zu Werke – und verursachte in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Strafstoß "Den kann man geben", kommentierte Kadir Pakkan enttäuscht die vorletzte Szene der Partie. In der letzten verwandelte Fiete Sykora aus elf Metern zum glücklichen Heimsieg.