Duisburg. Mit zwei Bronzemedaillen kehrten Bremer Schwimmer von den Deutschen Freiwassermeisterschaften aus Duisburg zurück. Angesichts der schwierigen Bedingungen hätten eigentlich alle Teilnehmer ausgezeichnet werden müssen.

"Das einzig Positive am Wetter war, dass die Luft noch kühler war als das Wasser", sagte Tobias Bader. Das machte die Angelegenheit etwas erträglicher. Der Trainer des TuS Huchting war mit sechs Aktiven aus dem eigenen Verein vor Ort; ferner hatten der Blumenthaler TV (7), der Bremische SV (2) und die SGS Bremerhaven (10) Schwimmer an die Wedau geschickt. Wegen zu kalten Wassers wurden am ersten Tag die fünf Kilometer der weiblichen Jugend und der Masters gestrichen. Fabian Günther (TuS Huchting/AK20) war zwar fünf Minuten länger unterwegs als im Vorjahr, sicherte sich in 1:07,52 Minuten nach Silber 2012 nun mit Bronze aber trotzdem seine zweite Medaille im Freiwasser. Ebenfalls Bronze gewann Ina Diedrichs (Bremischer SV/ AK45) über 2,5 Kilometer (0:42:53,30). Top-Ten-Platzierungen in ihren Jahrgängen schafften am zweiten Wettkampftag über fünf Kilometer Kathrin Krüger (1995/5.), Daniel Klosa (1996/6.), Lasse Dohrmann (1997/9./alle BTV) und Malte Gronewold (AK20/8./Huchting) sowie über 2,5 Kilometer Marie Helen Krüger (AK30/5./BSV). (jgr)