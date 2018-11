Zwei Nachwuchssportler des Schwachhauser Fechtvereins Bremen 1860 hatten sich für die Deutschen Meisterschaften der B-Jugend in Halle (Saale) qualifiziert. Mit dem Florett in der Hand sammelten Katharina Depken (Jahrgang 2002) und Luis Wassenaar (2003) über die Saison Punkte auf Turnieren in ganz Norddeutschland und setzten sich gegen die Bremer Konkurrenz durch.

Depken startete ihre zweite Deutsche Meisterschaft mit einer starken Zwischenrunde und siegte in fünf Gefechten gegen Fechterinnen aus Berlin und Braunschweig. Damit qualifizierte sie sich für die Zwischenrunde. Trotz knapper Gefechte gegen starke Gegner blieb Depken in der zweiten Runde sieglos und landete damit auf Platz 41. Wassenaar erreichte in der Vor- und Zwischenrunde jeweils zwei Siege. Damit qualifizierte er sich knapp für das KO. Hier traf er auf den Remscheider Felix Seemann, gegen den er 3:10 deutlich unterlag. Wassenaar stand in der Schlusswertung auf Platz 31.

Am Turniersonntag fanden die Mannschaftswettbewerbe statt. Der FVB 1860 trat hier mit einer sehr unerfahrenen Gruppe im Herrenflorett als „Bremen II“ an, der Fechtclub Bremen Nord stellte Bremen I.

„Unser Ziel für die Mannschaft war, einmal größere Turnierluft zu schnuppern und die möglichen Dimensionen des Fechtsports zu erleben. Insofern freuen wir uns, dass unsere Jungs sich dieser Herausforderung stellen“, sagte Trainer Sebastian Theiß. Neben Wassenaar traten Tom Willems und Julian Dubischar an. Beide fechten nur wenig länger als ein Jahr. Tatsächlich hielten die drei die erste Begegnung gegen Nordrhein II bis zur Mitte offen. Danach punkteten die Rheinländer zwar mehr als die Bremer.

Trotzdem hielt das Gefecht noch eine Überraschung bereit: Schlussfechter der Gegner war wieder Seemann. Wassenaar konnte gegen diesen beeindruckend viele Punkte aufholen (9:6), das reichte aber nicht, um das Schlussergebnis von 35:44 zu verhindern. „In diesem Kampf sind die drei über ihre eigenen Fähigkeiten hinausgewachsen“, so der Coach. Die Mannschaft belegte am Ende Platz 27.

RTR