Beim "Kumi Kata" geht es darum, die optimale Fassart für die eigene Spezialtechnik durchzusetzen. Zeitgleich soll der Gegner daran gehindert werden seine eigen Fassart anzusetzen. "Audrey's Griffkampf erinnert mich sehr oft an die Art und Weise, wie auch Stefan agiert hat - beide mögen den sogenannten 'Kragengriff', den wir damals auch immer "Buben-Zwinge" nannten. Was lag also näher, mit Audrey nach Bremen zu kommen und von Stefan's großem Erfahrungsschatz zu profitieren?", sagte Gherram, selbst ehemaliger Deutscher Meister über den dreitätigen Aufenthalt in Bremen.

Auch für Stefan Buben war es eine ganz besondere Aufgabe. Er war mehr als begeistert über das Können der jungen Französin. "An ihren Wurftechniken gibt es nichts mehr herumzufeilen, sie hat ihre Spezialwürfe bereits lange gefunden - obwohl sie erst seit knapp sechs Jahren Judo betreibt", sagt Buben.

"Ende Juli, Anfang August werden sowohl Audrey Tcheuméo als auch Séverine Nebie wieder nach Bremen reisen, um noch einige Einheiten mit Stefan Buben zu absolvieren", verrät Gherram einen Teil der WM-Vorbereitung. "Stefan Buben wird ja auch wieder als Trainer in Paris aktiv sein, da können wir uns die Vorbereitungsarbeit auch ein wenig aufteilen" erklärt er augenzwinkernd.

Audrey Tcheuméo gilt als absolute Titelaspirantin auf den Titel der Weltmeisterin in der Gewichtsklasse bis 78 kg - und das trotz ihres jungen Alters von gerade 21 Jahren. Aktuell ist sie die erfolgreichste Judoka der Welt (neben dem Titelgewinn bei den Europameisterschaften ist sie World Cup Siegerin von Paris/Frankreich und Baku/Azerbaidschan 2011 und hat Ende 2010 auch den sagenumwobenen "Kano Cup" Tokio/Japan gewonnen). In den Jahren 2008 und 2009 wurde sie im Bereich Juniorinnen bereits zweimal Europameisterin und einmal Vize-Weltmeisterin!

Die Weltmeisterschaften 2011 werden vom 23.08.bis 28.08.2011 in Paris/Frankreich stattfinden.