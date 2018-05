Der Hamburger bei Don Oso kostet 1,70 Euro. Pommes dasselbe. Und wenn man ein bisschen Glück hat, trifft man dazu noch Fernando Torres.

Zu Beginn seiner Karriere pflegte der Mittelstürmer von Atlético Madrid den Grill im Stadtteil Moncloa als Talisman. Je zuverlässiger er dort freitags mit seinen Kumpels aufschlug, desto sicherer schoss er am Wochenende seine Tore. Dann ging es nach Liverpool, London, Mailand. Zurück kam „El Niño“, das Kind, als gestandener Familienvater und Profi im Abschwung. Scheinbar. Denn als alles verfahren war, schlug sein Manager vor, doch mal wieder einen Burger essen zu gehen.

Für immer ohne 100. Tor?

Es war Februar, und Torres (32) spielte seit Monaten die Hauptrolle in einer Seifenoper der unglücklicheren Sorte. Im September hatte er gegen Eibar sein 99. Tor für Atlético geschossen. Fortan spekulierten Fans, Radiosender und Sportpresse vor jeder Partie, ob es diesmal so weit sein würde. Der 100. Treffer der lebenden Vereinslegende, er wurde erwartet, ersehnt, erfleht. „Er muss dieses Tor schießen, um den Druck weg zu bekommen“, sagte Trainer Diego Simeone. Aber irgendwann hörten die Berichte auf. Das Thema wurde gemieden. Irgendwann war eine volle Halbserie ohne Tor vergangen, 19 Ligaspiele plus drei Pokalrunden plus Champions League.

Torres versuchte es gelassen zu nehmen. Er ist ja seit 15 Jahren im Geschäft, eine Ewigkeit im Fußball, zumal für einen Angreifer. Mit 17 debütierte er, damals spielte Atlético in der Zweiten Liga. Mit 19 wurde er Kapitän. In diesen dunklen Jahren war er das einzige, was der stolze Verein hatte, er allein hielt Generationen von Fans bei der Stange. Das erklärt, was Torres im Estadio Vicente Calderón bedeutet. Als er Anfang 2015 nach acht Jahren in der Fremde zurückkehrte, kamen an einem spielfreien Wintertag fast 50 000 Leute zur Begrüßung. Torres hätte für immer ohne 100. Tor bleiben können und wäre trotzdem immer ein Held geblieben. Aber Torres ist auch Stürmer. Einem Stürmer geht es besser, wenn er Tore schießt.

Stärken im Konterspiel

Zwei Tage nach dem Besuch bei Don Oso ging es wieder gegen Eibar. Torres traf. Im nächsten Spiel traf er wieder. Und dann noch mal. Kürzlich traf er in fünf Spielen am Stück, das hatte er noch nie geschafft, der Welt- und Europameister, Champions-League- und Europa-League-Sieger. In Umfragen fordern zwei Drittel der Fans sein Comeback in der Nationalelf für die EM im Sommer. „Natürlich“ sei das auch für ihn ein Thema, sagte Auswahltrainer Vicente del Bosque am Wochenende. Das Champions-League-Halbfinale gegen den FC Bayern an diesem Mittwoch (20.45 Uhr, ZDF) dürfte bei seiner Entscheidungsfindung eine Rolle spielen.

Aus bayerischer Sicht kann es bessere Nachrichten geben als das Comeback des Angreifers, der Philipp Lahm im EM-Finale 2008 abhängte und beim „Finale dahoam“ 2012 zu Chelseas Partybreakern zählte. Aus Sicht des Fußballs ist es schwer, diesen goldenen Karriereherbst nicht wenigstens ein bisschen romantisch zu finden. Atléticos junge Stars vergötterten ihn früher: die aus dem eigenen Nachwuchs wie die Mittelfeldspieler Saúl und Koke, aber auch sein Sturmpartner Antoine Griezmann („Beim Kicken auf der Straße habe ich seinen Torjubel imitiert“). Jetzt haben alle zusammen die Chance zu erreichen, was Torres in seiner ersten Etappe unmöglich war: große Titel.

Seine Stärken im Konterspiel passen ideal zu Atléticos Stil, der andere Mittelstürmer wie Mario Mandzukic zuletzt ruhmlos verschliss. Er harmoniert exzellent mit Griezmann und hat ein fast telepathisches Verhältnis zu Koke entwickelt, dem Mann für den entscheidenden Pass. Fernando Torres, „eine Legende, ein Idol, ein Weltstar“, wie Bayerns Javi Martínez sagt – für Atlético wird er immer „El Niño“ sein.