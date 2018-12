Durch den 2:1 (1:1)-Erfolg am Sonntag blieben die Breisgauer auch das 12. Heimspiel in Folge gegen Köln unbesiegt. Den Gästen half auch das 50. Bundesliga-Tor ihres Top-Torjägers Anthony Modeste (39. Minute) nichts, der zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen hatte. Sie verpassten den möglichen Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Vincenzo Grifo (32.) und Maximilian Philipp (77.) sorgten im ausverkauften Schwarzwaldstadion für den Freiburger Erfolg.

In einem zunächst chancenarmen Spiel waren die Breisgauer anfangs die bessere Mannschaft. Klare Gelegenheiten fehlten dem Team von Christian Streich zu Beginn aber trotzdem. Kölns Neuzugang Subotic organisierte die Kölner Defensive gut – bis zur 19. Minute. Nach einer Flanke stand Freiburgs Marc Torrejon völlig frei im Strafraum, köpfte den Ball aber an den Pfosten. Nach der ersten guten Chance der Partie wurden die Gastgeber mutiger. Bei einem Dribbling von Grifo agierte Frederik Sörensen zu passiv und ließ ihn zum Schuss kommen, der an die Unterkante der Latte prallte und knapp hinter der Torlinie aufkam. Dann reagierte Köln. Einen Schuss von Leonardo Bittencourt wehrte Freiburgs Keeper Alexander Schwolow zwar zur Seite ab. Doch da lauerte Torjäger Modeste, der locker zu seinem 16. Saisontor einschob. Aber die Gastgeber blieben unangenehm. Vor allem nach Standards war Streichs Mannschaft immer wieder gefährlich. Eine weitere Unaufmerksamkeit der Kölner Defensive nutzte dann Philipp aus, der nach einem Freistoß von Grifo zum 2:1 abstaubte.