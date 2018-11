Dabei konnten Abwehr und die Offensivabteilung der Füchse aus Findorff schon in der ersten Halbzeit die Grundlage des Erfolges legen. Trotz einiger individueller Fehler lagen die Gäste bereits mit 14:9 deutlich in Führung. In der zweiten Hälfte kam die SG Findorff um Spielertrainerin Stephanie Heiler mit einer hochkonzentrierten Leistung dann besser ins Spiel. Allein in den letzen zehn Minuten drehten die Gäste gewaltig auf, ließen die konditionell völlig verausgabte TS aus Woltmershausen einfach stehen.

SG Findorff: Reincke; Wöltjen (8), Schulz (5), Rettich (3), Dietz (3), Heiler (3), Hoffmann (2), Krause (1), Röckmann (1), Wanat (1), A.Worthmann (1), Linne, Wiechert