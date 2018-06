Zurzeit profitieren die Sportarten Handball, Volleyball und die Rhythmische Sportgymnastik am stärksten davon, Leistungssport und Schule in einem Verbund gemeinsam zu fördern. Etliche Berufungen in die Jugendnationalmannschaften sowie Einsätze bei nationalen und internationalen Großveranstaltungen bestätigen die Arbeit der Fachverbände. Beispielhaft für die herausragenden Talente ist Nachwuchs-Handballer Fynn Schröder, der im Sichtungsaufgebot der B-Jugend-Nationalmannschaft steht. Insgesamt sind 39 männliche und weibliche Kaderspieler in der Sportbetonten Schule zusammengezogen worden.

Im Volleyball wurden für die Nationalmannschaftssichtung Jessica Sobieray (9s) und Nick Soerensen (9s) nominiert. Nora Weistermann (9s) steht kurz vor dem Absprung. Insgesamt werden 31 Kaderspielerinnen und Kaderspieler an der Sportbetonten Schule betreut. Die Mädchen der Rhythmischen Sportgymnastik von Bremen 1860 konnten aktuell die Jugend-Europameisterschafts-Gruppenqualifikation für sich entscheiden. Lisa-Marie Brückner (7d) und Finnja Czacharowski (8d) sind zwei von 15 Sportlerinnen der RSG, die an der Ronzelenstraße betreut werden. In folgenden Fachverbänden ist die Gesamtsportlerzahl aufgeführt. Auch in diesen Sportarten sind zahlreiche hochwertige nationale Platzierungen im Meisterschaftswettbewerb erzielt worden. Mädchenfußball (26), Golf (6), Judo (19), Tennis (5), Schwimmen (33), Triathlon (3), Leichtathletik (23), Radsport (3), Badminton (2), Kanu (2).