Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Gelungenes GCO-Golfturnier

Wk

Oberneuland. "Strahlend blauer Himmel, Indian Summer Herbstfärbung, Ischaa Freimaak und auch noch Werders Sieg am Vorabend – bessere Voraussetzungen für eine gelungene Golfrunde kann es kaum geben. Kein Wunder also, dass alle Spieler beim Freundschaftsturnier im Golfclub Oberneuland mit entsprechend guter Stimmung an den Start gingen.