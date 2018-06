Wiedwald hatte nach dem zweiten Spieltag seinen Stammplatz an Jaroslav Drobny verloren. Drobny wiederum hat sich während seines Aufenthalts bei der tschechischen Nationalmannschaft so schwer an der Hand verletzt, dass er länger ausfällt. Zwar hatte Drobny mit einem baldigen Comeback geliebäugelt, aber Nouri sagte nun mit einem Lächeln über seinen ehrgeizigen Torwart: „Er lässt sich halt nicht bevormunden.“ Nouri weiter: „Wir müssen abwarten, wie es weitergeht.“ Drobny trägt nach einem Bruch der Elle im Handgelenk jetzt für mindestens 14 Tage einen Gips und wird nach derzeitigem Stand der Dinge mindestens drei Wochen lang nicht zur Verfügung stehen.