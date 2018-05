Bremen. Die zweite Mannschaft des FC Schüttorf 09 schickte am Sonntag die Regionalliga-Volleyballer von Bremen 1860 mit einem deutlichen 0:3 (24:26, 21:25, 18:25) zurück nach Hause und unterstrich damit seinen Willen, in der Saison ganz oben mitzuspielen. "Die Schüttorfer haben eine sehr erfahrene Mannschaft aufs Feld gestellt und vor allem über die Mitte waren die sehr stark besetzt", sagt 1860-Kapitän Malte Rieger.

Schon im ersten Satz gerieten die Bremer sofort in Rückstand. "Wir haben uns aber ganz toll wieder heran gekämpft", erzählt der Kapitän. Und der Kampfgeist der 1860er wurde auch mit einer 23:20 Führung belohnt. Der Gastgeber ließ sich aber davon gar nicht beeindrucken und spielte souverän sein Spiel herunter und holte sich den ersten Satz, wenn auch mit 26:24 denkbar knapp.

"In den zweiten Durchgang kamen wir dann nur sehr schwer hinein, eben weil wir Satz eins noch so knapp abgegeben haben", sagt Malte Rieger. Der FC stand ausgezeichnet in Abwehr und Block und war sicher in der Annahme.

Obwohl der FC mit einem Altersdurchschnitt von über 40 Jahren nicht gerade zu den jüngsten Teams der Liga zählt, haben die meisten Spieler Erfahrungen in der Bundesliga und mit Mittelblocker Thorsten Schoen sogar einen Beachvolleyballer dabei, der 2005 Vierter auf der Weltmeisterschaft wurde. Diese Routine bekamen die Gäste aus Bremen auch in Satz zwei und drei zu spüren. "Wir waren vor dem Spiel zu siegessicher und wurden zu hektisch als die Schüttorfer dagegen gehalten haben", resümiert Trainer Jörg Gronert nach der Partie.

Bremen 1860: Sven Gronert, Klose, Schönung, Rieger, Mallon, Wichel, Witt, Müller, Gilch, Zanellea Bordignon, Haats, Möllers