Thomas Tuchel spricht bei der Partie am Dienstagabend gegen Benfica Lissabon von einem „Scheinwerferspiel“. Das Stadion heißt sogar Estádio da Luz, was ins Deutsche mit Stadion des Lichts übersetzt wird. Aber das ist nur Zufall. Tuchel meint damit eine Partie, bei der seine Mannschaft bereit ist, die Aufgabe mit entsprechender Konzentration und Hingabe anzugehen. Beispiele sind die beiden Unentschieden gegen Real Madrid und die 1:0-Siege in der Bundesliga gegen den FC Bayern und RB Leipzig.

Das Gegenteil eines Scheinwerferspiels sind Duelle wie bei Darmstadt 98 am Sonnabend: Tabellenletzter, neun Punkte, im Heimspiel zuvor mit 1:6 gegen den 1. FC Köln eingegangen. „Da kannst du nichts gewinnen“, beschrieb Tuchel die Aufgabe. Hinfliegen, gewinnen, zurück. So wäre es normal gewesen. Der SV Darmstadt ist im Gegensatz zu Real Madrid eine Billigfunzel. Tuchel hatte vor dem Spiel gewarnt, genau diese Umstände auszublenden. „In dieser Hinsicht kann man sagen, dass wir gnadenlos durchgefallen sind“, klagte der Trainer nach dem 1:2. Das Ergebnis war ungerecht, denn Darmstadt hätte höher gewinnen müssen bei all den exzellenten Chancen gegen eine konfuse Dortmunder Mannschaft, die im Gegensatz zum Pokalsieg gegen Hertha BSC nur leicht verändert worden war.

„Vielleicht müssen wir uns eingestehen, dass wir in dieser Saison so sind“, sagte Tuchel passenderweise. Doch es folgte ein bemerkenswerter Zusatz. Vielleicht, so Tuchel, könne der blamable Auftritt in Darmstadt dabei helfen, dass seine Sichtweise „auch bei uns intern“ durchsickere. Das könnte an einige Spieler gerichtet gewesen sein, aber eben auch an Hans-Joachim Watzke. Der BVB-Geschäftsführer forderte im Winter die direkte Qualifikation für die Champions League, also mindestens den dritten Platz. Das Ziel ist in Gefahr, zumal gerade die Neuzugänge, denen eine recht reibungslose Eingewöhnung zugetraut worden war, kaum ein Faktor sind. Mario Götze fehlte gegen Hertha wegen „muskulärer Probleme“, am Tag nach dem Spiel trainierte er, fehlte in Darmstadt wieder und trainierte am Sonntag erneut. André Schürrle ist bei seinen kurzen Einsätzen bemüht, das war es dann aber auch.

Die kommenden Tage werden für Dortmund auch sonst höchst interessant. Am Montag muss der Verein dem Deutschen Fußball-Bund mitteilen, ob er den Antrag des Kontrollausschusses akzeptiert, 25 000 Zuschauer für ein Spiel von der Südtribüne auszusperren und 100 000 Euro Geldstrafe zu bezahlen. Sollte er ablehnen, würden die entsprechenden Vorfälle, wie die beim Spiel gegen Leipzig gezeigten Plakate mit teils widerlichen Beleidigungen, vor dem Sportgericht verhandelt. Zudem wird nach der Rückkehr des BVB aus Lissabon eine Mitteilung erwartet, wie er die Täter bestraft.

Am Sonnabend wäre es vermutlich erneut zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei stoppte jedoch zwei Busse und einen Kleinbus auf der Autobahn bei Gießen mit 90 Insassen. Darin wurden „Pyrotechnik, Kampfsporthandschuhe, Sturmhauben, Schmerzmittel, Wechselkleidung, Drogen und auch Darmstadt-Banner“ sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Die Personalien wurden aufgenommen und die Busse zurückgeschickt. „Einige der Insassen waren bereits wegen Ausschreitungen in Zusammenhang mit Fußballspielen aufgefallen“, sagt die Polizei. Beim Kurznachrichtendienst Twitter distanzierte sich der BVB am Sonntag von diesen Gruppierungen. Konkrete Stadionverbote könne allerdings nur der Verband verhängen, erklärte die Polizei Südhessen.