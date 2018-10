Club zur Vahr siegt in AK 16 und 18

Golf-Nachwuchs holt zwei Titel

Fric

Bremen. Die intensive Leistungsförderung in der Golfabteilung des Clubs zur Vahr trägt weiterhin reiche Früchte. Nach dem Aufstieg der Herrenmannschaft vor einigen Wochen in die zweite Bundesliga trumpfte nun der weibliche Nachwuchs auf: Bei den Mannschaftsmeisterschaften des Golfverbandes Niedersachsen/Bremen in Braunschweig holten die Bremerinnen die Titel sowohl in der AK16 wie auch in der Altersklasse bis 18 Jahre. In der AK14 setzte sich mit dem GC Syke auch ein Verein aus der Region durch.