Bei Florian Grillitsch, der sich Anfang des Jahres an der Schulter verletzt hatte und der im Sommer zur TSG Hoffenheim wechseln wird, soll es bereits an diesem Dienstag so weit sein. Laut Vereinsmitteilung soll Philipp Bargfrede, der wochenlang unter Achillessehnenbeschwerden litt, Mitte der Woche folgen. Zudem gab der Klub Entwarnung bei Verteidiger Milos Veljkovic, der am Sonnabend zur Halbzeitpause wegen einer Verletzung ausgewechselt werden musste.