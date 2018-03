Und sie können es doch noch: Nach sieben Pleiten in Folge kämpften sich die Hockey-Herren von Schwarz-Weiss Bremen am Sonntag zum ersten Oberliga-Sieg der laufenden Spielzeit. Mit 2:1 (2:0) bezwangen die Huchtinger im „kleinen Derby“ daheim den HC Delmenhorst.

Zwar ist der Aufsteiger trotz der ersten Zähler weiterhin Tabellenletzter, doch Coach Olaf Dieckmannshenke überglücklich: „Es war unsere letzte Möglichkeit, im Kampf um den Klassenerhalt dranzubleiben. Die haben wir genutzt und trotz der Tatsache, dass Delmenhorst mehr Ballbesitz hatte, verdient gewonnen“, sagte der SW-Trainer.

Dabei erwies sich besonders die Änderung der Verteidigungsausrichtung als ausschlaggebend: Die Hausherren deckten nämlich nicht wie gewohnt den Raum ab, sondern verteidigten gegen den Mann. Dadurch befand sich der Ball zwar häufig in den Reihen der Gäste, doch die Huchtinger kamen zu zahlreichen Kontern. Den ersten davon nutzte Stürmer Christian Großmann nach Vorlage von Jesko Bolte zum 1:0 (2. Minute).

Und keine drei Zeigerumdrehungen später netzte erneut Goalgetter Großmann mit dem nächsten Gegenstoß zur 2:0-Führung ein (15.). Den Assist lieferte Gunnar Temmen. „Wir haben nur wenig Chancen zugelassen und großen Willen gezeigt, das Spiel zu gewinnen“, resümierte Dieckmannshenke über den ersten Spielabschnitt.

Nach Wiederanpfiff das gleiche Bild: Delmenhorst ließ den Ball laufen und der Gastgeber verlegte sich aufs Kontern. Besonders gefordert war Abwehrchef Sven Michaelsen, der die Anweisung hatte, bei gegnerischem Ballbesitz den verteidigenden Spieler zu unterstützen – was nur einmal nicht gelang: fünf Minuten vor Spielende erzielten die Niedersachsen der Anschlusstreffer.

Doch am Ausgang des Spiels sollte sich nichts mehr ändern – auch nicht, nachdem die Partie aufgrund eines Hagelschauers kurzzeitig unterbrochen wurde.

Sonnabend gegen Hannover 78 II

Am Sonnnabend trifft der Aufsteiger erneut daheim auf Hannover 78 II. „Die stehen in der oberen Tabellenhälfte, weshalb wir sehen müssen, was da möglich ist“, sagte Dieckmannshenke, dessen Team sich im Übrigen nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf dem letzten Platz befindet.

Schwarz-Weiss Bremen: Hilker; Köster, Thase, Dietze, T. Finke, Koplin, A. Bolte, Lüßen, van Rooy, Michaelsen, Großmann (2 Tore), Temmen, Bauschus, J. Bolte und P. Finke.