Sie haben im Finale Publikum und Wertungsrichter vollends überzeugt: die Lateinformation des Grün-Gold-Club Bremen. (Andreas Kalka)

Bremen. Die Tränen flossen in Strömen - bei Mannschaft und Trainer. Diesmal allerdings waren es Tränen der Erleichterung, Freudentränen darüber, die Tanzsportwelt der Lateinformationen wieder zurechtgerückt zu haben.

Nach einem grandiosen Finale gewann die Lateinformation des Bremer Grün-Gold-Club den Bundesligaauftakt am Sonnabend in Halle sieben souverän mit allen Einsen. Vorbei die Enttäuschung über das mäßige Abschneiden bei der Weltmeisterschaft, vorbei alle Zweifel und Diskussionen, womöglich auf dem falschen Weg zu sein. "Es fühlt sich heute an wie eine gewonnene Weltmeisterschaft", sagt Tänzer Thomas Postera und ringt nach Luft. Trotz eines grippalen Infekts wollte er dabei sein, wenn es darum geht, die WM-Schmach vergessen zu lassen.

Der große Konkurrent, die Formationsgemeinschaft Aachen/Düsseldorf, immerhin in Litauen bei der WM noch vor den Bremern mit Bronze dekoriert, wurde eindeutiger Zweiter. An diesem Abend war es ihnen aber nicht gelungen, an die Leistung der Gastgeber hereinzukommen. "Wir haben heute zu viele Fehler gemacht", gab Aachens Co-Trainer Bernd Waldschmitt zu. Dem TSZ Velbert blieb damit Platz drei. Auch ihnen unterliefen im Finale einige Patzer, die eine bessere Platzierung verhinderten Groß war dagegen der Jubel beim Bremer B-Team. Nachdem die Mannschaft von Trainerin Uta Albanese bei der Deutschen Meisterschaft das Finale noch knapp verpasst hatte, gelang ihnen am Sonnabend unter dem Jubel der 1500 Zuschauer Platz vier, ein Rang besser als bei der DM.

Die größten Emotionen durchlebte an diesem Abend wohl der Trainer des Bremer A-Teams, Roberto Albanese. Vor Wettkampfbeginn gab er sich noch relativ gelassen. "Jetzt kann ich sowieso nicht mehr eingreifen." Aber am Ende eines strapaziösen Wettkampfes sprudelten Tränen und Worte zeitgleich aus ihm heraus. Immer wieder war in den letzten Wochen diskutiert worden, ob seine Philosophie des Formationstanzens die richtige sei. "Ich bin so glücklich, dass wir heute belohnt wurden. Für unseren Weg, den wir verfolgen", sagt Roberto Albanese. Er hatte seine schwierige und rasante Choreografie "Blast" vor dem Bundesligaauftakt ein wenig überarbeitet, einige Bilder klarer strukturiert und noch durchgängiger gemacht, was den Schwierigkeitsgrad und die Eleganz dieser schnellen Darbietung noch mehr betont.

Das Wichtigste für den Bremer Trainer ist jedoch das Paartanzen - zusammengefügt in einer Mannschaft. "So verstehe ich Formationstanzen", betonte ein vom Erfolg aufgewühlter Trainer. "Wenn ich gute Einzeltanzpaare habe, dann darf ich das in einer Formation doch nicht komplett ignorieren. Stattdessen müssen für mich die Paare zusammen tanzen und das in einem großen Miteinander." Dieser Philosophie will Roberto Albanese auch weiterhin treu bleiben, und die eindeutige Wertung am Sonnabend habe schließlich auch bestätigt, dass "ich nicht so falsch liegen kann. Und ich verspreche, wir werden noch besser."

Das eindeutige Ergebnis täuscht allerdings eine Leichtigkeit vor, die es so bei der Bremer Lateinformation an diesem Abend nicht gegeben hat. Nach dem Einmarsch erwischte es eine der ausdrucksstärksten Tänzerinnen im Team. Inga Jörns litt aus heiterem Himmel unter starken Kreislaufproblemen. Ein Turnierauftritt war undenkbar. Genau zwanzig Minuten blieben dem Trainergespann Roberto Albanese und Sven Emmrich bis zum Vorrundenauftakt, personelle Umstellungen vorzunehmen. Der Ersatz stand zwar bereit, allerdings nicht für die benötigte Position. Lisa Magerkurth überlegte nicht lange, ließ sich kurz einweisen und traute sich, an einer für sie völlig unbekannten Stelle zu tanzen. "Das machen nicht viele. Das ist einfach großartig", lobte Sven Emmrich die 20-Jährige. Für die Zuschauer war der personelle Umbau gar nicht sichtbar, denn Lisa Magerkurth glänzte auch auf ihrer neuen Tanzposition.

So sportlich stabil die Bremer Mannschaft sich beim ersten Bundesligaturnier auch präsentierte, es bedurfte im Vorfeld doch eine Menge psychologischer Aufbauarbeit."Bei den meisten hat es eine Woche gedauert, um über die WM wegzukommen", erzählt Thomas Friedrich. Es sei viel diskutiert worden, doch spätestens am Silvestertag sei es wieder aufwärts gegangen. Aber so einfach lässt sich das nötige Selbstbewusstsein nicht wieder rekrutieren. Dementsprechend zeigte die Lateinformation in der Vorrunde eine saubere, aber noch verhaltene Vorstellung. Immerhin waren sie so gut, dass die Wertungsrichter sie nach der Vorrunde schon auf eins hatten. Bevor es dann ins Finale ging, erteilte Trainer Roberto Albanese seinen Tänzern noch eine mentale Extraeinheit. Sie sollten den Stress hinter sich lassen. "Rausgehen und die Herzen öffnen". Mit diesen Worten schickte er seine Mannschaft zum alles entscheidenen Tanz aufs Parkett. Das Ergebnis ist bekannt: So emotional und tänzerisch überzeugend die

Bremer Formation am Ende tanzte, wird es die Konkurrenz auch in Zukunft schwer haben, ihnen Paroli zu bieten.

Die Ergebnisse im Überblick:

1. Grün-Gold Club Bremen A 1 1 1 1 1 1 1

2. FG TSZ Aachen/TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A 2 2 2 2 2 2 2

3. TSZ Velbert A 3 3 3 3 4 3 3

4. Grün-Gold Club Bremen B 4 4 4 4 5 4 5

5. TSG Quirinus Neuss A 5 5 5 5 3 5 4

-----

6. TSG Bremerhaven A 7 6 7 7 6 6 6

7. TSC Brühl im BTV 1879 A 6 7 8 6 7 7

8. TTH Dorsten A 8 8 7 8 8 8 8