"Im Grunde genommen war es wie eine Sparringspartie", sagte Habenhausens Trainer Lars Müller-Dormann. Will heißen, dass sich der Gastgeber gegen das Schlusslicht aus der Grafschaft Bentheim nicht einmal sonderlich anstrengen musste, um auf den dritten Heimsieg in Folge zu kommen und obendrein auch noch sein Torkonto deutlich aufzustocken.

Allenfalls in den ersten 20 Minuten hatte sich seine Abwehr vom schleppenden Spielaufbau der Niedersachsen etwas zu mürbe machen lassen. Über 3:3, 5:3 und 10:6 hatte es da lediglich 12:8 zugunsten des Traditionsvereins aus dem Bremer Süden gestanden.

Sorgen machen musste sich Müller-Dormann um den Sieg seiner Mannen trotzdem nicht. Dazu war der ohne große Zweitligaverstärkung angetretene Gast einfach zu harmlos. Das bekam der schließlich auch nach dem Seitenwechsel zu spüren, als der ATSV in der Abwehr deutlich stabiler stand und die Niedersachsen sowohl mit Kontern als auch über flotte Ballstafetten ins Leere laufen ließ. Das schlug beim ATSV bei 19 Toren Differenz zugleich mit dem mit Abstand höchsten Saisonsieg zu Buche. "Das Ergebnis ist in Ordnung, Nordhorn ist für uns aber kein Gradmesser", will der Habenhauser Coach nichts überbewerten. Im-merhin konnte er bei dieser Überlegenheit in seinem Team wechseln und ausprobieren, was das Trainer- und Spielerherz begehrte.

Seine Mannschaft dürfte am Sonntag um 17 Uhr beim Tabellenachten VfL Fredenbeck II nun deutlich mehr gefordert werden. Die Drittliga-Reserve des VfL hatte zuletzt gerade die TSG Hatten-Sandkrug mit 37:36 aus dem Weg geräumt und ihr Punktekonto mit dem vierten Heimsieg in Folge auf 8:10 Zähler verbessert.

"Erstens ist das keine dankbare Uhrzeit, zu der wir antreten müssen. Außerdem ist in Fredenbeck einfach nur mal hinfahren und locker aufspielen, nicht drin. Das wird kein Selbstgänger", sagt Müller-Dormann.

ATSV Habenhausen: Wendler, Kümmel; Witte (4), Pascal Fischer (1), Mook, Heller (1), Marcel Fischer (6), Wähmann (4), Hasper (4), Lange, Derk Marien (6), Hauke Marien (6), Siemer (5)