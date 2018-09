Der deutsche Nationalspieler Holger Glandorf vom TBV Lemgo (dpa)

Bremen. Knapp drei Wochen vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison stellen sich vier deutsche Topteams in Bremen einem ersten echten Härtetest: Mit FrischAuf Göppingen, dem VfL Gummersbach, dem TBV Lemgo und der SG Flensburg-Handewitt kämpfen am Sonnabend und Sonntag beim 2. erima-Cup in Halle 7 auf der Bürgerweide ausnahmslos ehemalige deutsche Meister um den Turniersieg.

42 nationale und 20 internationale Meistertitel fuhren diese vier Klubs bislang ein - eine imponierende Bilanz, für die sich in der Gegenwart allerdings nichts kaufen lässt. Umso intensiver versucht dieses Quartett Jahr für Jahr die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. In Deutschland steht derzeit zwar unangefochten der THW Kiel an der Spitze, doch im internationalen Vergleich glänzten in der vergangenen Saison auch der VfL Gummersbach und der TBV Lemgo mit ihren Europacup-Triumphen.

Die SG Flensburg-Handewitt gehört seit Jahren zur Stammbesetzung der Champions League, während sich FrischAuf Göppingen mehr und mehr als Sammelbecken deutscher Nationalspieler erweist. Fünf Göppinger stehen aktuell auf der Liste von Bundestrainer Heiner Brand, der prominenteste ist Rückraumschütze Lars Kaufmann, der in der Saison 2009/10 auch die meisten Feldtore (218) in der Liga erzielte. Mit Torwart Carsten Lichtlein, Linkshänder Holger Glandorf, den Kreisläufern Christoph Theuerkauf und Sebastian Preiß sowie Rechtsaußen Florian Kehrmann verfügt aber auch der TBV Lemgo über herausragende deutsche Spieler.

'Mannschaften zum Anfassen'

'Für die Teilnehmer ist es ihr erster hochkarätiger Leistungstest vor dem Bundesliga-Start', sagt Turnier-Veranstalter Thomas Gerster und verspricht den Zuschauern nicht nur hochkarätigen Handballsport, sondern auch 'Mannschaften zum Anfassen'. Im Vorjahr präsentierten sich die erima-Cup-Teams ausgesprochen publikumsfreundlich, was laut Gerster diesmal nicht anders sein wird. Knapp drei Wochen vor dem Punktspielstart dürfen die Handball-Fans in Bremen zudem sicher sein, dass die Trainer alle gesunden Akteure auch einsetzen werden.

3500 Karten sind für die beiden Spieltage bereits abgesetzt, Thomas Gerster hofft auf mindestens 5000 Besucher insgesamt. Dagegen hätte auch der Pressesprecher der Bremen Arena nichts einzuwenden. Allerdings weist Matthias Höllings vorsorglich darauf hin, dass es auf der Bürgerweide zumindest am Sonntag sehr eng werden dürfte. Denn nicht nur die Handballer werden Publikum anziehen, sondern auch der Flohmarkt und erst recht Werder Bremen. Der Fußball-Bundesligist veranstaltet vor der Bremen Arena seinen Tag der Fans. Als sei es damit noch nicht genug, komplettiert der Bremer Kindertag im Bürgerpark übermorgen den Reigen der Veranstaltungen in der Nähe oder auf der Bürgerweide. Matthias Höllings appelliert daher an die Besucher, möglichst nicht mit dem eigenen Auto zu kommen.

Verteidiger des erima-Cups ist die SG Flensburg-Handewitt, die eine neue Ära eingeläutet hat: Linksaußen Lars Christiansen, im Vorjahr noch von Autogrammjägern umlagert, hat seine Karriere in Flensburg beendet. Mit Viktor Szilagyi und Tamas Mocsai hat sich die SG jedoch gut verstärkt - pikanterweise kommt dieses Duo vom VfL Gummersbach, mit dem es am Sonntag ein Kräftemessen geben könnte.