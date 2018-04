"Meine Mannschaft ist dann zum Glück endgültig aufgewacht und hat endlich die Intensität in der Defense gesteigert", sagte Sahbaz. Gegen einen extrem motiviert agierenden Gegner hatten die Neustädter es vor der Halbzeitpause gleich mehrfach verpasst, sich abzusetzen. Stöckheim traf fast alle Würfe, die BTS blieb dagegen aus der Distanz fast komplett harmlos. Mit 36:32 ging es in die Pause - nach Wiederanpfiff wendeten die Hausherren dann mit einem 11:3-Run tatsächlich kurzzeitig das Blatt.

Doch die Gäste konterten. Maximilian Wagner und Lorenz Betge liefen nun ein Fastbreak nach dem anderen. Vor allem Martin Hanci drehte nun jedoch auf, erzielte in den letzten 13 Minuten gleich 17 Punkte. Mit einem 9:0-Lauf im dritten und einem 17:0-Run im vierten Viertel sorgten die Sahbaz-Mannen doch noch für klare Verhältnisse.

Lorenz Betge kam am Ende auf 34 Punkte – damit war er nicht nur Topscorer der Partie, sondern stellte auch eine neue persönliche Saisonbestmarke auf. Besonders freute sich Sahbaz am Ende aber für Martin Hanci: "Nach seiner langen Verletzung ist er äußerst effektiv zurückgekommen." In der Tat: 25 Punkte sprechen für sich. Am kommenden Wochenende empfangen die Neustädter nun den Tabellenletzten ASC 46 Göttingen II zum letzten Heimspiel der Saison in der Erlenstraße (Beginn 16 Uhr). "Wir hoffen dennoch auf zahlreiche Zuschauer", so Sahbaz.

BTS Neustadt: Ba (2), Betge (34), Mbengue (4), Von Gaertner (9), Ellberg (2), Wagner (11/2 Dreier), Hanci (25/1), Turuschew (3/1)