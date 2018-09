Bremen. Im Rahmen des 3. Weyher Duathlons haben die Bremer Athleten ihre Landesmeister ermittelt. Während bei den Frauen die Starterinnen aus Bremerhaven unter sich blieben, entwickelte sich bei den Männern ein spannendes Rennen zwischen einigen Bremer Duathleten. Am Ende setzte sich mit Henrik Endl (Uni Triathlöwen) der Vorjahressieger durch.

Nach der ersten Laufstrecke über 10-Kilometer war der Titelverteidiger noch hinter Torben Preikschat (OT Bremen) und Christoph Tapken (OT Bremen) als Dritter aufs Rad gewechselt. Die Distanz von 42 Kilometern nutzte Endl allerdings, um sich an den Konkurrenten vorbeizuschieben. Mit 45 Sekunden Vorsprung ging er schließlich auf die abschließende Laufrunde über fünf Kilometer. Dort konnte Endl den Abstand halten und siegte am Ende in 1:59:31 Stunde vor Tapken, Andreas Römhild (OSC Bremerhaven) und Preikschat, der am Ende schnellster Läufer des Feldes war.

Bei den Frauen dominierten die Starterinnen das OSC Bremerhaven. Hinter Stefanie Jensch (1:15:11 Stunden) belegten mit Lena Ischebeck und Kristina Jordan weitere Athletinnen des Olympischen Sport-Clubs die Plätze auf dem Treppchen.