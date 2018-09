Raffael wechselt nach Kiew. (Dpa)

Als Ablöse ist eine Summe zwischen acht und zehn Millionen Euro im Gespräch. Da Hertha dem Vernehmen nach im Erfolgsfall noch Bonuszahlungen erhält, dürfte der Klub so viel wie noch nie für einen Spielerverkauf kassieren. Den Rekord stellt bislang der Wechsel von Sebastian Deisler 2002 zu Rekordmeister Bayern München (9,2 Millionen Euro) dar.

Doch auch für Raffael selbst lohnt sich der Deal. In den vier Jahren bei Dynamo soll der Südamerikaner nach Informationen der Berliner Morgenpost insgesamt 20 Millionen Euro netto kassieren. Allerdings muss der 27-Jährige bei der Hertha seinen Bruder Ronny alleine zurücklassen. An Raffael, der im Januar 2008 für 4,5 Millionen Euro vom FC Zürich an die Spree gewechselt war, hatten auch der Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach und der SSC Neapel Interesse gezeigt.

Der bevorstehende Verkauf von Raffael, seit Jahren der Fixpunkt im Offensivspiel der Berliner, verdeutlicht auch den Neubeginn beim Hauptstadtklub. Hauptverantwortlich dafür: Jos Luhukay. Seit der niederländische Trainer in Berlin das Zepter von "König Otto" Rehhagel übernommen hat, hat sich vieles verändert: neue Spieler, neues System, neuer Spaß. "Ich bin nicht erleichtert, dass Raffael weg ist. Er ist ein fantastischer Spieler. Seine Qualität ist unbestritten", sagte Hertha-Coach Jos Luhukay in Österreich. "Aber ich hatte mich vom ersten Trainingstag an damit abgefunden, dass er irgendwann weg ist."

Luhukay weiß, dass er in Berlin das schaffen muss, was ihm bereits mit Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg gelang: der Aufstieg in die Bundesliga. "Wir müssen den Wiederaufstieg sofort schaffen, das ist meine Motivation", sagt Luhukay und nennt den Abstieg einen "Betriebsunfall".

Hertha hat so einen "Betriebsunfall" schon einmal vor zwei Jahren erfolgreich korrigiert. Nicht wenige Experten bezweifeln aber, dass den Berlinern dieser Kraftakt noch ein zweites Mal gelingt. Luhukay verspricht jedoch nicht nur erfolgreichen, sondern auch schönen Fußball: "Für mich ist es wichtig, dass wir wieder Fußball spielen, der allen große Freude macht."

Dafür soll vor allem das neue Offensiv-Trio Sami Allagui (FSV Mainz 05), Sandro Wagner (Werder Bremen) und Ben Sahar (Espanyol Barcelona) sorgen, das schon als Vorgriff auf den Raffael-Transfer verpflichtet wurde. Hertha wird zudem wesentlich offensiver spielen als noch unter Rehhagel. Gut möglich, dass Luhukay auf ein System mit zwei Stürmern setzt. Damit habe er schon Gladbach und Augsburg zum Aufstieg geführt.

Der Coach verlangt von seinen Spielern ein schnelleres und direkteres Spiel. Lieber einen riskanten Steilpass in die Spitze als einen sicheren Querpass in der Abwehr. Bei den Spielern kommt das taktisch geprägte Training gut an. "Er ist ein absoluter Fachmann, mit klaren Ansagen, einem genauem Konzept", sagt der Schweizer Fabian Lustenberger.

Zum ersten Härtetest der Saison empfängt der Zweitligist am Samstag im Olympiastadion Juventus Turin. Das Duell gegen den italienischen Rekordmeister ist ein Jubiläumsgeschenk für die Fans zum 120. Geburtstag des am 25. Juli 1892 gegründeten Klubs.