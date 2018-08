Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Hochschule und Uni entwickeln ReiterApp

Bremen. Eine Kooperation der Hochschule Bremen und der Universität Bremen führen zu einer App für eine spezielle Zielgruppe – die ReiterApp aus Bremen ist seit Mitte Juni verfügbar. Für Reiter und Reiterinnen gibt es jetzt eine passende App für das Smartphone. Die ReiterApp verbindet drei Funktionsbereiche in einer App. Ereignisse im Alltag mit dem Pferd lassen sich festhalten. Neue Reitstrecken lassen sich entdecken und aufzeichnen. Die ReiterApp ermöglicht beste Orientierung und Planung mit Kompass und GPS auf mehr als 40000 Routen deutschlandweit. Die Ereignisse und Routen lassen sich schließlich mit Freunden teilen. Die Anwendung ist kostenlos und in ihrer Art einzigartig. Die Idee dazu ist in der Zusammenarbeit von Hochschule Bremen und Universität Bremen im Rahmen des Forschungsprojektes "Landmarken Mobiler Unterhaltung" entstanden. Die Anregungen und Rückmeldungen von Reiterinnen und Reitern, die die App nutzen, sollen in die Weiterentwicklung dieser Anwendung einfließen.