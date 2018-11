Bereits nach 57 Sekunden erzielte Rechtsaußen Monika Lüßen das 1:0. Die Abwehr aus dem Kehdinger Land schenkte der Offensive dabei nichts. Immer wieder konnten aber Spielzüge erfolgreich umgesetzt werden. Und häufig fanden die schnellen Tempogegenstöße der Gastgeber ihr Ziel. Umgekehrt konnten Bützflether Chancen durch aggressive Deckungsarbeit minimiert werden. Und Bianca Krogemann zeigte im Tor überragende Reflexe und ein mitarbeitendes Stellungsspiel.

In der zweiten Hälfte drehte Findorff nochmal richtig auf. Nach knapp 14 Minuten war ein beeindruckender Sieben-Tore-Abstand zum 23:16 zur fast passiv wirkenden HSG Bützfleth/Drochtersen hergestellt. Dann leisteten sich die Gastgeberinnen allerdings eine zehnminütige spielerische Auszeit. Erst danach konnte Anke Sponholz wieder mit einem kraftvollen Durchstoß durch die HSG-Deckung das 24.Tor erzielen. Währenddessen trafen die Gäste vier Mal nacheinander. Die Abwehr stand in dieser Zeit gefährlich löcherig. Die Findorfferinnen konnten sich bei Krogemann im Tor bedanken, die in dieser Zeit über sich hinauswuchs und ihr bisher bestes Spiel der Saison ablieferte. Zu fahrig war das übrige Defensivverhalten geworden und letztlich führte dies zu unüberlegt heftigen Abwehraktionen, die mit Zeitstrafen geahndet wurden. Die HSG arbeitete sich auf 24:25 heran. Die letzte Sekunde gehörte aber Christiane Schmidt, die mit ihrem vierten Treffer das Spiel vom Kreis aus mit 26:24 beendete. Am kommenden Sonnabend muss die SG Findorff bei der Oberligareserve des VfL Stade antreten.

SG Findorff: Krogemann, M.Worthmann; Lüßen (5/3), Schmidt (4), Sponholz (4), Tietjen (4), Brümmel (3/2), Pelz (3), Bartels (2), de Haan (1), Nomikos, Wahner, Wendelides, Westphal