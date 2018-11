Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Imke Turner erhält 5. Dan im Taekwondo

Gröpelingen (wk). Vor ihrer Teilnahme an den Weltmeisterschaften Technik im Dezember im kolumbianischen Tunja hat sich Turas Taekwondo-Sportlerin Imke Turner in Stuttgart noch der Prüfung zum 5. Dan gestellt. Das dreiköpfige Prüfungsgremium aus Baden-Württemberg und Niedersachsen sah eine in allen Prüfungsbereichen souveräne und auf den Tag vorbereitete Turanerin. Alle an sie gestellten Aufgaben aus den Gebieten Technik (Poomsae), Partnerübungen (Ilbo-Tareyon), Selbstverteidigung und Bruchtest wurden vom Prüfungsgremium mit Höchstnoten bewertet. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse wurde die Turanerin aufgrund ihrer überragenden Leistungen und der damit erreichten Punktezahl als Prüfungsbeste benannt.