Iraki im Profi-Training

Irakische Fußballer im deutschen Profi-Fußball haben äußersten Seltenheitswert – mit anderen Worten: Es hat noch keinen Iraki in der Bundesliga gegeben. Bei Werder aber hat es gestern ein Fußballer mit irakischen Wurzeln immerhin ins Training der Profis geschafft. Osama Rashid machte gestern mit – als Leihgabe aus der eigenen U23. Dort trainiert der 20-Jährige, der in Kirkuk geboren wurde und in den Niederlanden aufgewachsen ist, zur Probe. Nachwuchs-Coach Thomas Wolter ist von den Leistungen des Mittelfeldspielers angetan – Verpflichtung nicht ausgeschlossen, zumal Rashid ablösefrei wäre. Sein Vertrag beim niederländischen Zweitligisten FC Den Bosch ist vor vier Wochen ausgelaufen. Für die Profis ist er trotz des gestrigen Trainingsgastspiels kein Kandidat. "Nein, nein", winkte Schaaf ab, Rashid habe nur den Trainingskader ergänzt.