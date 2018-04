Baseball

Karriere-Ende für Red-Sox-Star Ortiz nach Playoff-Aus

Da geriet selbst das Playoff-Aus der Boston Red Sox in den Hintergrund: Baseball-Star David Ortiz, in den USA besser bekannt als "Big Papi", beendete nach dem 0:3 in der Serie gegen die Cleveland Indians seine MLB-Karriere.