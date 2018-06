Die Bremer Kegelmeisterschaften auf Bohle sind im Sportkegelzentrum Duckwitzstraße mit dem vierten Start gerade zu Ende gegangen, da steht in knapp sechs Wochen die letzte Runde an. Mit dem fünften Start geht es ins Finale und um die zu vergebenden Plätze bei den Landesmeisterschaften in Cuxhaven. Wer sich an diesem Wettkampftag noch keine aussichtsreiche Position für die Finalrunde verschafft hat, dem kann es passieren, dass er keine Platzkarte für die Landesmeisterschaft bekommt.

Das kann Dennis Krol nicht passieren, denn ihm gelang es als einzigem die 900er-Grenze zu überschreiten und mit 907 Hölzern bei den Herren seine Spitzenposition zu verteidigen. Da er noch nicht mit einem Streichergebnis belastet ist, könnte er am Finaltag eigentlich zuhause bleiben und trotzdem Bremer Meister werden. Auch Bundesligaspieler Holger Haase (898) kegelte ausgezeichnet, bleibt trotz des Fehlens von Stephan Friese im Gesamtergebnis aber elf Hölzer hinter diesem.

Die Entscheidung in der Klasse Herren A vertagt sich auf den Finaltag. Ralph Sickfeld (884) bot eine gute Leistung, musste aber mit ansehen, wie Torsten Rohde (892) sich näher heran schob. Insgesamt liegen beide nur noch zwei Hölzer auseinander.

Bei den Herren B hat sich an der Spitzenposition von Manfred Thoden trotz der von ihm gekegelten mäßigen 858 Hölzer nichts geändert. Heinz Rybka – Herren C – eroberte mit 888 Hölzern gegen Amelio Sozio (876) die Führung zurück und liegt nur neun Hölzer vor seinem Konkurrenten.

Bei den Damen geht es nur noch um den Titelgewinn; zu den Landesmeisterschaften fahren aufgrund der Zuteilungen alle mit. So muss sich derzeit Simone Grziwa (884) wegen des Tickets überhaupt keine Gedanken machen, denn sie liegt 24 Hölzer vor Silvia Albert (886), die mit ihrem guten Ergebnis kaum Raum gutmachen konnte.

Die Entscheidung bei den Damen A fällt wohl zwischen Ute Wachtendorf (884) und Karin Thoden, die mit 888 Hölzern dichter an Wachtendorf herankam und nur noch 17 Hölzer zurückliegt. In den Klassen Damen B und C sind bereits die Vorentscheidungen gefallen. Es führen Bärbel Stehmeier (858) sowie Hanna Harting (850).

Bremer Meisterschaft, Einzel Bohle, 4. Start

Junioren: 1. René Schmidt (849/859/885) 2593 Hölzer. Herren: 1. Dennis Krol (917/914/907) 2738, 2. Stephan Friese (886/903/903) 2692, 3. Holger Haase (881/902/898) 2681 Herren A: 1. Ralph Sickfeld (897/910/884) 2691, 2. Torsten Rohde (893/904/892) 2689, 3. Jürgen Thomas (905/884/877) 2666 Herren B: 1. Manfred Thoden (879/921/858) 2658, 2. Rüdiger Schütte (861/881/873) 2615, 3. Ingo Becker (892/865/855) 2612 Herren C: 1. Heinz Rybka (906/884/888) 2678, 2. Amelio Sozio (890/903/876) 2669, 3. Heiner Gideon (869/864/859) 2609 Juniorinnen: 1. Ramona Sengstake (876/875/868) 2619 Hölzer. Damen: 1. Simone Grziwa (909/900/884) 2693, 2. Silvia Albert ( 900/883/886) 2669, 3. Anja Reinicke (886/887/894/881) 2667 Damen A: 1. Ute Wachtendorf (891/897/884) 2672, 2. Karin Thoden (876/891/888) 2655, 3. Ute Fromm (873/883/890) 2646 Damen B: 1. Bärbel Stehmeier (891/872/858) 2621, 2. Renate Binder(860/843/847) 2550, 3. Margret Kahrs (869/848/806) 2523 Hölzer. Damen C: 1. Hanna Harting (855/860/850) 2565, 2. Inge Monsees (856/808/806) 2470 Hölzer. (mer)