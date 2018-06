Beachvolleyball an der Waterfront gibt es frühestens wieder 2014. (Nonnenkamp-klüting)

Bremen. Die Beachhandballer und -volleyballer müssen in diesem Jahr auf eine Topveranstaltung verzichten: Die Beachsporttage an der Waterfront, die in den vergangenen beiden Jahren Sportler und Zuschauer begeistert hatten, fallen in 2013 aus. Erstaunlicherweise sind diesmal nicht finanzielle Engpässe dafür verantwortlich.

Der Februar ist in diesen Breitengraden definitiv ungeeignet, um mit dem Beachvolleyball in den Sand zu steigen. Dennoch ist der Februar ein ungemein wichtiger Monat für alle Fans dieser Sportart, die seit dem Goldmedaillengewinn von Brink/Reckermann in London einen so heftigen Popularitätsschub verzeichnet. Im Februar veröffentlicht der niedersächsische Volleyballverband (NVV) nämlich stets den Tourkalender für den folgenden Sommer. Die Homepage nvv-beach.de verzeichnet dann Rekord-Besucherzahlen.

In diesem Jahr hatten sich viele Sportler besonders auf die 3. Beachsporttage an der Waterfront gefreut – und wurden beim Blick auf die Tourdaten bitter enttäuscht. Denn weder bei den höheren Turnierkategorien (Top-10, A-Cup oder B-Cup) noch bei den unteren Klassen (C-Cup und D- Cup) ist ein Eintrag zu einem Turnier auf dem Gelände an der Waterfront zu finden.

Und das überrascht, aus mehreren Gründen. Denn zum einen war die Location direkt an der Weser herausragend bei den Spielerinnen und Spielern angekommen. Zum anderen hatte der Bremer Volleyballverband, der im letzten Jahr für die Durchführung der Veranstaltung federführend die Organisation übernommen hatte, Großes vor. Ebenso bestimmt wie behutsam wollten Lars Thiemann und sein Team das Turnier zu einem höherklassigen Event aufbauen. Mittelfristig, so die Idealvorstellung des BVV-Präsidenten, wäre auch ein Turnier der Top-10-Kategorie denkbar und wünschenswert gewesen – so wie es früher über Jahre erfolgreich auf dem Bahnhofsvorplatz welche gab.

Handballer müssen passen

Doch nun folgte der nicht einkalkulierte Rückschlag. Denn in den vergangenen Jahren war das zweieinhalbwöchige Event in Kooperation mit den Beachhandballern über die Bühne gegangen. In 2012 hatte der Beachsportverein Nord-West die German Open im Beachhandball an der Waterfront ausgetragen. Da frühzeitig feststand, dass die Zusammenarbeit mit jenem Beachsportverein aus verschiedenen Gründen nicht fortgeführt werden sollte, trat die Waterfront an den Bremer Handballverband (BHV) heran. Der aber entschied sich nach langen Beratungen gegen eine Teilnahme. "Es liegt sicher nicht am guten Willen, aber das Programm, das die Waterfront verständlicherweise haben möchte, können wir nicht leisten", erklärt Monika Wöhler. Die BHV-Präsidentin berichtet zudem von Problemen bei der Sandabholung im vergangenen Jahr. In der Tat ist es so, dass die Waterfront ein gewisses Budget zur Verfügung stellt und sich die beiden Verbände dann um das komplette Programm, sprich Aufbau, Organisation, Durchführung und Abbau kümmern müssen. "Wir möchten die sportliche Abwicklung natürlich auch gerne in sportliche Hände legen", begründet Waterfront-Centermanager Peter Schneider diese durchaus übliche Vorgehensweise.

Viele Ideen, aber kein Personal

Durch die Absage der Handballer Anfang Februar war damit die Spirale in Gang gesetzt. Die Volleyballer wurden gefragt, ob sie die Veranstaltung alleine durchziehen wollen. "Zweieinhalb Wochen von morgens bis abends Beachvolleyball, das kriegen wir aber einfach nicht gestemmt", sagt Lars Thiemann. Zwar mangelt es dem BVV-Präsidenten keinesfalls an Ideen, doch in der Kürze der Zeit waren diese nicht mehr umzusetzen. "Schulsport, Beachcamps, Mixed-Meisterschaften und natürlich höherklassige Turniere der NVV-Tour": Thiemann umreißt die Vielfalt an Möglichkeiten. Doch um das alles zu organisieren und um dann auch die Durchführung verantwortungsvoll betreuen zu können, hätte der BVV entsprechendes Personal bereitstellen müssen. Und genau das übersteige die finanziellen und personellen Kapazitäten.

Da die Waterfront aber den großen Aufwand nicht nur für eine Woche betreiben will, haben sich alle Seiten schließlich zur Absage entschlossen. Schweren Herzens, wie Peter Schneider betont: "Wir waren ja bisher sehr zufrieden mit der Veranstaltung und hätten es gerne wieder gemacht." So steht am Ende ein durchaus groteskes Endresultat: Die Waterfront steht als potenzieller Geldgeber bereit, der Bremer Volleyballverband und auch die Handballer würden prinzipiell auch nur zu gerne das Event vorantreiben – und dennoch schauen die Beachsportler in die Röhre.

Doch es gibt Hoffnung: Zum einen arbeitet der BVV unter Hochdruck mit verschiedenen Bremer Volleyballvereinen daran, an den geplanten Wochenenden Ersatzturniere auf C- und B-Cup-Niveau anbieten zu können. Zum anderen wollen sich die Waterfront-Verantwortlichen und der BVV bereits im Herbst wieder an einen Tisch setzen, um über eine Wiederauflage der Beachsporttage in 2014 zu beratschlagen.