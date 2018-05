WM 2022

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Klage gegen Fifa möglich

Jan-Felix Jasch

Utrecht. Der niederländische Gewerkschaftsbund will den Fußball-Weltverband Fifa wegen der schlechten Arbeitsbedingungen beim Bau der WM-Stadien in Katar möglicherweise vor Gericht bringen. Im Namen eines Gastarbeiters aus Bangladesch schickte die Gewerkschaft FNV der Fifa am Montag die Androhung einer Klage zu.